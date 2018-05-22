В Барнауле в связи с гидравлическими испытаниями, проводимыми перед тем, как вновь запустить горячую воду жителям краевой столицы, появился еще один фонтан, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Новый фонтан на "УАЗ-центре", — сообщила очевидица произошедшего.

Стоит отметить, что такие "фонтаны" появляются в городе чуть ли не каждый день, в связи с чем барнаульцы всерьез обеспокоены – а появится ли горячая вода к намеченным срокам.

Порой порывы приводят и к пострадавшим. В частности, Следственный комитет уже начал проверку в связи с получением ожогов 16-летним подростком, который оказался в зоне порыва трубопровода с горячей водой в Барнауле.

Ранее пожилую женщину сбило с ног потоком воды, вырвавшимся из-под земли. 21 мая водой из лопнувшей трубы залило остановку общественного транспорта и все подступы к продовольственному магазину. 22 мая горячая вода вышла на поверхность в результате порыва на сетях в районе Жилплощадки, и потоп парализовал движение в центре Барнаула. В Бийске ударивший из-под земли фонтан окрестили "бесплатной автомойкой".