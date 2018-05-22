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Глава Барнаула Сергей Дугин удвоил собственные доходы по итогам 2017 года

, ИА "Амител"
Супруга мэра отстала от мужа на 1 млн рублей

Фото: ap22.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин в 2017 году заработал 4,726 млн рублей (по итогам прошлого отчетного периода было 2,463 млн рублей). Информация выложена на офсайте администрации города.

Градоначальник по-прежнему располагает квартирой (65,4 кв. м), гаражом (16 кв. м) и погребом (4,8 кв. м), жена — земельным участком для индивидуального жилищного строительства (1427 кв. м) и жилым домом (84,5 кв. м). Кроме того, Сергей Дугин владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, автоприцепом "МЗСА 817711", катером Bayliner и снегоходом Arctic Cat Bearcat Z1 XT. В пользовании у мэра — еще один гараж на 28 кв. м.

В то же время из документа исчезла лодка ПВХ "Зодиак-340" и автоприцеп "ПАБ 81014". Впрочем, вряд ли продажа движимого имущества могла принести главе города 2,3 млн рублей.

Супруга Дугина указала доход в 3,706 млн рублей (годом ранее было 838,8 тыс. рублей). В пользовании у нее находится квартира мужа (65,4 кв. м). В то же время в новой декларации больше не значится собственная жилплощадь жены мэра в 63,6 кв. м.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

22.05.2018 17:18
Дима

Молодцы, рад за них, побольше в городе нежданных фонтанов!

0  0
22.05.2018 17:24
- гость -

Как мы рады.

0  0
22.05.2018 17:27
Гонец из Пензы

растут доходы у людей, чтобы не писали тут всякие "нытики"

0  0
22.05.2018 17:30
- гость -

А я как несказано рад, как искренне я рад, собственным доходам наших избранников!

0  0
22.05.2018 17:38
iOne

Вот что особо радует, что жены у всех миллионеры. А это значит очень талантливые .

0  0
22.05.2018 17:43
гость

На какой такой работе жена -пенсионерка получает почти 4 миллиона рублей? Молодцы! Где им понять пенсионеров с 10000р? А детям войны все денег нет. Или по уходу за стариками платят 1300 р в месяц, и надо искать безработного, чтобы ухаживал за твоим родителем за эти гроши. А сама я не могу, я же получаю аж 10000 р пенсии!

1  0
22.05.2018 17:47
- гость -

Думается Все сведения, поступающие частенько в СМИ о неимоверных собственных доходах чиновников, состоящих на государственных должностях. Свидетельствует лишь о том, что "Око Государево" в лице представителей Президента и в контролирующих органах, ведут за ними неустанное наблюдение. Зарвавшиеся должностные лица, обязательно понесут за жлобство, заслуженное наказание.

0  0
22.05.2018 17:48
ГостьЯ

22.05.2018 17:43
гость

Жируете? Поди путешествуете по миру на пенсии?

0  0
22.05.2018 17:52
- гость -

Кроме того, Сергей Дугин владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, автоприцепом "МЗСА 817711", катером Bayliner и снегоходом Arctic Cat Bearcat Z1 XT

И все это он успел приобрести еще в бытность начальником службы занятости? Так ведь там у него зарплатка была слезки, по сравнению с сегодняшней.

1  0
22.05.2018 17:57
- гость -

22.05.2018 17:48
ГостьЯ

Жируете? Поди путешествуете по миру на пенсии?

Ну что ж ты так..ты подожди новостей - "Упенсионерки украли 200.000 рублей " , а потом тролль её!

0  0
22.05.2018 18:01
Горожанка

Ну, слава богу, доходы удвоились. может теперь как-нибудь выкроят с Воронковым на приличные зимние головные уборы. а прежние подарят какому-нибудь пенсионеру- аксакалу из Горного Алтая!!! А то ведь карикатурно выглядят на протокольных съемках. С такими доходами бренды надо носить!

0  0
22.05.2018 18:19
гость

обьяснит пусть как он купил авто стоймостью 5.6 млн в 2017 году как только его назначили мэром , это 2 его зп за прошлые периоды ...

1  0
22.05.2018 19:06
Павсекакий

А вы его выбирали, чтоб он вам объяснял?

0  0
22.05.2018 19:43
- гость -

«Сво&#769;лочи»



— российский драматический фильм Александра Атанесяна

0  0
23.05.2018 00:42
gorca

Жуть! И ведь не стыдно!

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