Глава Барнаула Сергей Дугин в 2017 году заработал 4,726 млн рублей (по итогам прошлого отчетного периода было 2,463 млн рублей). Информация выложена на офсайте администрации города.
Градоначальник по-прежнему располагает квартирой (65,4 кв. м), гаражом (16 кв. м) и погребом (4,8 кв. м), жена — земельным участком для индивидуального жилищного строительства (1427 кв. м) и жилым домом (84,5 кв. м). Кроме того, Сергей Дугин владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, автоприцепом "МЗСА 817711", катером Bayliner и снегоходом Arctic Cat Bearcat Z1 XT. В пользовании у мэра — еще один гараж на 28 кв. м.
В то же время из документа исчезла лодка ПВХ "Зодиак-340" и автоприцеп "ПАБ 81014". Впрочем, вряд ли продажа движимого имущества могла принести главе города 2,3 млн рублей.
Супруга Дугина указала доход в 3,706 млн рублей (годом ранее было 838,8 тыс. рублей). В пользовании у нее находится квартира мужа (65,4 кв. м). В то же время в новой декларации больше не значится собственная жилплощадь жены мэра в 63,6 кв. м.
Комментарии
Молодцы, рад за них, побольше в городе нежданных фонтанов!
Как мы рады.
растут доходы у людей, чтобы не писали тут всякие "нытики"
А я как несказано рад, как искренне я рад, собственным доходам наших избранников!
Вот что особо радует, что жены у всех миллионеры. А это значит очень талантливые .
На какой такой работе жена -пенсионерка получает почти 4 миллиона рублей? Молодцы! Где им понять пенсионеров с 10000р? А детям войны все денег нет. Или по уходу за стариками платят 1300 р в месяц, и надо искать безработного, чтобы ухаживал за твоим родителем за эти гроши. А сама я не могу, я же получаю аж 10000 р пенсии!
Думается Все сведения, поступающие частенько в СМИ о неимоверных собственных доходах чиновников, состоящих на государственных должностях. Свидетельствует лишь о том, что "Око Государево" в лице представителей Президента и в контролирующих органах, ведут за ними неустанное наблюдение. Зарвавшиеся должностные лица, обязательно понесут за жлобство, заслуженное наказание.
22.05.2018 17:43
гость
Жируете? Поди путешествуете по миру на пенсии?
Кроме того, Сергей Дугин владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, автоприцепом "МЗСА 817711", катером Bayliner и снегоходом Arctic Cat Bearcat Z1 XT
И все это он успел приобрести еще в бытность начальником службы занятости? Так ведь там у него зарплатка была слезки, по сравнению с сегодняшней.
22.05.2018 17:48
ГостьЯ
Жируете? Поди путешествуете по миру на пенсии?
Ну что ж ты так..ты подожди новостей - "Упенсионерки украли 200.000 рублей " , а потом тролль её!
Ну, слава богу, доходы удвоились. может теперь как-нибудь выкроят с Воронковым на приличные зимние головные уборы. а прежние подарят какому-нибудь пенсионеру- аксакалу из Горного Алтая!!! А то ведь карикатурно выглядят на протокольных съемках. С такими доходами бренды надо носить!
обьяснит пусть как он купил авто стоймостью 5.6 млн в 2017 году как только его назначили мэром , это 2 его зп за прошлые периоды ...
А вы его выбирали, чтоб он вам объяснял?
«Сво́лочи»
— российский драматический фильм Александра Атанесяна
Жуть! И ведь не стыдно!