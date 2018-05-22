Глава Барнаула Сергей Дугин в 2017 году заработал 4,726 млн рублей (по итогам прошлого отчетного периода было 2,463 млн рублей). Информация выложена на офсайте администрации города.

Градоначальник по-прежнему располагает квартирой (65,4 кв. м), гаражом (16 кв. м) и погребом (4,8 кв. м), жена — земельным участком для индивидуального жилищного строительства (1427 кв. м) и жилым домом (84,5 кв. м). Кроме того, Сергей Дугин владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, автоприцепом "МЗСА 817711", катером Bayliner и снегоходом Arctic Cat Bearcat Z1 XT. В пользовании у мэра — еще один гараж на 28 кв. м.

В то же время из документа исчезла лодка ПВХ "Зодиак-340" и автоприцеп "ПАБ 81014". Впрочем, вряд ли продажа движимого имущества могла принести главе города 2,3 млн рублей.

Супруга Дугина указала доход в 3,706 млн рублей (годом ранее было 838,8 тыс. рублей). В пользовании у нее находится квартира мужа (65,4 кв. м). В то же время в новой декларации больше не значится собственная жилплощадь жены мэра в 63,6 кв. м.