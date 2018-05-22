Фото: asu.ru

"Зажигательный" флешмоб провели студенты АлтГУ — учащиеся классического университета поздравили вуз с 45-летием, высветив в окнах нового общежития цифру "45".

Как сообщает пресс-служба вуза, накануне в 23:00 темные окна двух новых корпусов общежития вдруг зажглись в определенном порядке.

Так, в 16-этажном корпусе на улице Червонной из включенных окон сложилась цифра "4", а в соседнем 14-этажном корпусе – цифра "5".

"Это вызвало восторг не только у студентов, но и у жильцов ближайших домов. Люди выходили на балконы, фотографировали и даже аплодировали", — рассказывают организаторы акции.

Напомним, что торжественное открытие студенческого жилого комплекса АлтГУ по адресу: улица Червонная, 5 состоится 24 мая в 11:00.