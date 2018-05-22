Рабочих на Алтае судят за причинение смерти и тяжелой травмы коллегам

Двух жителей Алтайского края обвиняют в причинении смерти и тяжкого вреда по неосторожности, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным следствия, 29 января 2018 года в помещении деревообрабатывающего комбината в селе Павловск четверо мужчин осуществляли установку системы электроснабжения, используя передвижную вышку.

"Двое из рабочих, находясь на площадке вышки на высоте более 7 метров, высказали намерение продолжить работу на рядом расположенном участке, в связи с чем оставшиеся внизу двое их напарников самонадеянно решили передвинуть ее", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, двое мужчин снизу убрали опорную систему, обеспечивающую устойчивость конструкции, и установили вышку на колеса, в результате чего она упала, потеряв устойчивость.

Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй получил повреждения, причинившие ему тяжкий вред здоровью.

Обвиняемые полностью признали вину в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.