Жителей Алтая предупреждают о фейковых письмах от судебных приставов

Очередной пик рассылки "липовых" писем якобы от Федеральной службы судебных приставов имел место быть в Алтайском крае накануне майских праздников. О том, как распознать подделку, рассказали в Ассоциации по защите прав заемщиков в регионе.

Письма рассылаются автоматически. Получают их как реальные должники, так и те, к кому не может быть вопросов от судебных приставов. Там написано, что должнику нужно выплатить долг, иначе он не сможет выехать за границу.

"На самом деле такие письма никакого отношения к ФССП не имеют. Главная задача у их реальных авторов – напугать граждан и заставить их перейти по прикрепленному приложению. Такие действия приводят на фейковый сайт, который с большой долей вероятности содержит вирусы, способные красть данные банковских карт и счетов", — заявили в ассоциации.

Неслучайно волна сообщений пришлась на начало мая. Многие граждане на майские праздники уезжают за границу.

В ассоциации дали несколько полезных советов, как распознать фейк:

Сообщения должны приходить от имени конкретных судебных приставов, а не от "ФССП". Всегда должны быть исходящий номер письма и дата.

Судебный пристав-исполнитель обращается к должнику всегда лично, по ФИО.

Автоматическая рассылка может быть только через сайт госуслуг.

В письме не может быть угроз.

Чтобы не попасть в лапы мошенников, не открывайте приложения, не переходите по ссылке и обращайтесь за уточнениями к своему приставу-исполнителю.

Год назад о подобных сообщениях предупреждали и в самой Федеральной службе судебных приставов.