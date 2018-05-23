Фото: stockfresh.com
Розничный рынок ГСМ продолжает демонстрировать резкий рост цен на топливо в Алтайском крае, следует из данных, опубликованных Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса.
Так, в период с 13 по 20 мая литр АИ-92 в крае в среднем подорожал сразу на 68 копеек, а АИ-95 и дизельное топливо – на 60 копеек.
Теперь литр 92-го бензина в рознице торгуется на уровне 39,11 рубля, АИ-95 стоит 40,93 рубля, летнюю солярку отпускают за 42,89 рубля, а зимнюю – за 42,75 рубля.
Напомним, что цены на бензин в Алтайском крае находились в стадии "заморозки" с середины января текущего года до конца марта.
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С момента начала очередной волны удорожания литр топлива в крае – и бензин, и солярка – подорожал на два рубля и более.
Следует отметить и то, что данный процесс затронул почти все регионы России, а в Алтайском крае цены на "горючку" выглядят значительно привлекательнее, чем в большинстве субъектов Федерации.
Комментарии
Дурят нашего Брата! Ох как Дурят!!!
Холопы должны пешком ходить
ГПН каждые три дня прибавляют 30 коп., т.е. по 10 коп. в день!!!
Пятая колонна рулит! Нужно сделать продукцию сх неконкурентоспособной, чтобы тихо сгнила в России
Криминал, мафия - не пятая колонна.
"Пятая колонна" и прочие погоняло и ярлыки, намеренно надуманы для простодушных и глупых люмпинов. В голове которых, одна извилина.
Люмпенов, простодушный и глупый.
Нет нет! не ошибка! Именно что - люмпины!
Они на что способны, только граммотические ошибки править. Тогда как живут скучно и убого.
Все понимают, обо всем все знают, а толку нет!
Зато некоторые весело и шикарно, хоть и безграмотно.
Папа, а если бутылка водки будет стоить 5 тысяч рублей, ты будешь меньше пить?
Ну наконец-то поднимут цену: в троллейбусе - 20 рублей, в маршрутках и автобусах - 25.
Посевы сорваны погодой. Гнить будет нечему.