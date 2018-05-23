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Розничный рынок ГСМ продолжает демонстрировать резкий рост цен на топливо в Алтайском крае, следует из данных, опубликованных Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса.

Так, в период с 13 по 20 мая литр АИ-92 в крае в среднем подорожал сразу на 68 копеек, а АИ-95 и дизельное топливо – на 60 копеек.

Теперь литр 92-го бензина в рознице торгуется на уровне 39,11 рубля, АИ-95 стоит 40,93 рубля, летнюю солярку отпускают за 42,89 рубля, а зимнюю – за 42,75 рубля.

Напомним, что цены на бензин в Алтайском крае находились в стадии "заморозки" с середины января текущего года до конца марта.

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С момента начала очередной волны удорожания литр топлива в крае – и бензин, и солярка – подорожал на два рубля и более.

Следует отметить и то, что данный процесс затронул почти все регионы России, а в Алтайском крае цены на "горючку" выглядят значительно привлекательнее, чем в большинстве субъектов Федерации.