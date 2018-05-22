В Тюмени ветерану Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции к 100-летнему юбилею присвоили звание майора, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Юбилей для именинницы Елены Ковязиной начался с концерта во дворе ее дома. Женщину поздравляли дуэт "Полицейская академия" и барабанщики Тюменского президентского кадетского училища.

После этого глава областного ГУ МВД Юрий Алтынов вручил ей наградные погоны майора полиции.

Отмечается, что во время войны Ковязина была фронтовой медсестрой, а после устроилась в оперативный отдел УВД, где проработала десять лет. До самой пенсии женщина трудилась в Госавтоинспекции на должности делопроизводителя.