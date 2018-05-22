Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что в правительстве ведется обсуждение планов по снижению акцизов на горюче-смазочные материалы, сообщает РИА Новости.

"Правительство сейчас думает, как выпустить постановление, чтобы акцизы снизить: на три тысячи — дизельное, на две тысячи — ГСМ. Акцизы убрать на три рубля или на четыре. Этот процесс пошел", — отметил Москвичев.

В конце марта независимые трейдеры зафиксировали максимальный рост оптовых цен на бензин за весь период биржевых торгов с 2012 года.

В Совете по товарным рынкам (СПТР, объединяет независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России) подобную ситуацию объяснили политикой крупных компаний, ведущих оптовые продажи топлива.

По версии трейдеров, эти компании создают искусственный дефицит. Цены на бензин в 2017 году, по данным Росстата, выросли на 7,3%, превысив инфляцию почти втрое.

Отмечалось, что важную роль в скачке цен сыграло повышение акцизов.

В начале апреля трейдеры обратились с просьбой о помощи к правительству. В обращении, направленном на имя премьера Дмитрия Медведева, указывалось, что рост оптовых цен на ГСМ может привести к банкротству ряда АЗС. СПТР попросил правительство "уделить внимание сложившейся ситуации и дать указание ответственным государственным органам принять меры, направленные на стабилизацию ситуации на топливном рынке".

В числе возможных мер было указано снижение акцизов на бензин и дизтопливо на 2–3 руб. на литр.

В конце апреля глава ФАС Игорь Артемьев подтвердил, что возможность снижения акцизов рассматривается: "Мы подумаем о снижении акцизов, прежде всего потому, что акцизы в последние годы были главной причиной, провоцирующей рост".

В апреле цены на бензин на заправках выросли в среднем на 1,23 руб. за литр, достигнув самой быстрой скорости роста, зафиксированной в 2018 году. Общий рост цен с начала года составил примерно 1,3 руб. Оптовая цена на бензин АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 25 апреля достигла 50 тыс. руб. за тонну.