Жительница Барнаула погибла под колесами КамАЗа

В Барнауле на пешеходном переходе под колесами КамАЗа погибла женщина, сообщает "Катунь 24".

Во вторник, 22 мая, в 17:03 на улице Трактовой, в районе дома №19, КамАЗ с прицепом сбил пешехода. Под колеса грузовика попала женщина, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Грузовым автомобилем управлял мужчина 1975 года рождения.

В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда машины скорой помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.