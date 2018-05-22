Ливень с градом накрыл Барнаул вечером во вторник, 22 мая, сообщают жители краевой столицы в соцсетях.

Отмечается, что непогода затронула только некоторые районы города. В частности, град был в поселке Спутник, а также в районе Павловского тракта и улицы Осипенко.

Также, как сообщается, сильный дождь прошел в некоторых городах края.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Алтайском крае из-за надвигающейся на регион бури с ливнями, грозами и градом.

В ГУ МЧС отмечали, что по сообщению гидрометеослужбы, в Алтайском крае "ожидается серьезное ухудшение погоды во второй половине дня 22 мая и сутки 23 мая".

"Ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, осадки в виде дождя, местами сильные. В предгорьях очень сильные дожди, грозы, град. Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду", — сообщили в краевом МЧС.