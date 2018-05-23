Ученые из Университета Боулдера в США пришли к выводу, что всего пара ночей бодрствования может сбить внутренние часы более ста различных белков, включая соединения, связанные с обменом веществ и содержанием сахара в крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал PNAS.

Исследователи привлекли к эксперименту шесть здоровых мужчин в возрасте до 30 лет. Они провели шесть дней взаперти под наблюдением врачей: фиксировались их активность, диета, сон и количество получаемого света.

Первые два дня участники жили по обычному распорядку, затем их постепенно перевели на обратный режим: активность и питание — ночью, восемь часов сна — в течение дня.

Каждые четыре часа специалисты брали у мужчин анализ крови. Разработанный в университете прибор позволил им узнать "расписание" работы более тысячи белков. Выяснилось, что смена распорядка привела к деформациям в 129 соединениях.

Например, в их числе оказался глюкагон, который побуждает печень отправлять больше сахара в кровоток. Исследование показало, что во время ночного бодрствования такой процесс достигает максимальной активности: это позволило объяснить, почему работники ночных смен в среднем чаще болеют диабетом, чем люди, работающие в стандартном режиме.

"Это говорит о том, что джетлаг или пара ночей работы способны быстро поменять физиологию человека, причем на длинной дистанции это может нанести серьезный вред здоровью", — отметил один из авторов исследования, директор Лаборатории хронобиологии и исследования сна Университета Боулдера Кеннет Райт.