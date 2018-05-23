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Реальные располагаемые доходы граждан РФ в апреле текущего года, согласно предварительной информации, выросли в годовом выражении на 5,7%, а к марту 2018 года — на 4,7%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).
Уточняется, что с начала года по апрель доходы россиян выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Показатели рассчитаны без учета единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам в январе прошлого года.
Денежные доходы в среднем на душу населения в минувшем месяце выросли в годовом выражении на 8,2% — до 33,07 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам апреля 2018 года составила 43,55 тыс. рублей, что на 10,4% превышает прошлогодние показатели.
При этом численность безработных в РФ в апреле этого года, по предварительным данным Росстата, составила 3,71 миллиона человек, или 4,9% экономически активного населения. В оперативном докладе говорится, что по сравнению с апрелем прошлого года численность безработных снизилась на 8,4%.
В госучреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано порядка 800 тысяч человек, включая 600 тысяч человек, получавших пособие по безработице.
Численность экономически активного населения в минувшем месяце составила 76 миллионов человек, или 52% от общего числа россиян.
Комментарии
Замечательно ! Эт ж ниже инфояции и даже роста цен на бензин !
Во дают статисты, зп 40 тыщь рост 10% , во дают а, с кем не разговаривал и у кого не спрашиваешь падавая ситуация у всех У ВСЕХ опа полная, а тут рост. Нужна ли нам гражданам такая стсатистика? Отрыв от реалей
Никто не должен роптать. Все голосовали за Путина.
Кто верит в эту лажу "реальные доходы россиян выросли на 5,7%". Реально, что 2015 года зарплата не повышаться.
23.05.2018 09:39
Дима
Все голосовали за ВВП, а я нет и что мне от этого легче.
Это у тех самых двухсот россия?
ну не знаю, у меня зп повысилась, причем хорошо, не бюджетник.
Росстат, это не смешно.
ту Барнаулец
Кровь из глаз идет от вашей писанины. "...с кем не разговаривал и у кого не спрашиваешь падавая ситуация у всех У ВСЕХ опа полная..."
СЛУШАЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ВЕРЬТЕ ЕМУ!
23.05.2018 10:09
- гость -
а что росстат это тоже президент?
когда ваша жена забеременнеет, тоже обвинять его будете?
В Росстат региональные администрации отчеты подают?
23.05.2018 10:35
- гость -
В статистику отчетность все юрлица сдают.