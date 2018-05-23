Фото: lyudiipolitika.ru
Жительница Апатитов Дарья Старикова, пожаловавшаяся в 2017 году президенту РФ Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении в Мурманской области, скончалась от рака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу горадминистрации Николая Бову.
"К сожалению, медицина не всесильна. Мне об этом стало известно сегодня утром. Дашу проводят в последний путь очень достойно", — рассказал он, добавив, что девушку похоронят в Апатитах.
По словам Бовы, похороны оплатит компания "Фосагро". Также он отметил, что на протяжении последнего года администрация помогала семье Стариковой. Дочери девушки назначили опекунство, девочка будет получать пенсию по потере кормильца и "все нужные в данном случае выплаты".
В пресс-службе регионального правительства агентству сообщили, что власти области и градообразующее предприятие вместе работают над оказанием помощи семье умершей.
Агентство напоминает, что Старикова, у которой был диагностирован рак четвертой стадии, обратилась к главе государства во время прямой линии 15 июня 2017 года. Она рассказала, что изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за чего время в лечении было упущено. Президент обещал проконтролировать ситуацию и помочь девушке.
Сразу после прямой линии девушка попала в реанимацию районной больницы, а позднее была переведена в Мурманск. Позднее девушку самолетом МЧС доставили в столицу РФ. Она лечилась в НИИ им. Герцена.
Комментарии
А сколько тех несчастных которые не дозвонились президенту((((( всем тогда помогайте!
у нас всем остеохондроз ставят без обследования, при том что в международной практике и болезни то такой нет
Путиннебог
Ну, что тут сказать....А сказать нечего, кроме ка поблагодарить кое кого за разваленое здравоохранение и непомерную наглость сидящих у кормушки. Бог вам судья.
Да что за путиноцентрия у всех?
Это Вовик ставил девушке диагноз "межпозвоночный остеохондроз"? Или всё же местные лепилы?
У Вовы своих грехов полным полно, его есть за что спрашивать и за что предъявлять. Можно, конечно, сваливать на него вообще всё что в стране происходит. Но, скажите мне, а эти врачи, что ставили неверный диагноз, они кто? Тоже Вовины жертвы?
С каких пор надлежащее выполнение своих обязанностей стало героизмом, а халатность на работе перестала быть виной работника, а стала чужой виной?
а эти врачи, что ставили неверный диагноз, они кто? Тоже Вовины жертвы?
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Почему власть, олигархи лечатся на западе, а не в РФ?
23.05.2018 10:13
- гость -
Да всё уже, под санкциями оне, негде им там лечиться.
Про врачей с их диагнозом своё мнение скажите?
Вот такой вот, люмпен сформировался. Даже, сидя у себя на кухне, неосторожно прольют на себя чай или даже по той же причине обожгутся чаем. Все одно, у них В.Путин виноват.
23.05.2018 10:13
- гость -
Да всё уже, под санкциями оне, негде им там лечиться.
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Попытка съехать с темы...
Про врачей с их диагнозом своё мнение скажите?
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Сколько средств вкладывают в медицину в европе и сколько в РФ? Сколько получает врач в европе и РФ?
Так может сода то эффективней, чем доктора?
или так, в чем разница если результат один и тот же?
Европейские зарплаты соответствуют европейским тратам. Неужто кто то еще не понял этот развод?
я боюсь наших врачей. приходится иногда к ним обращаться, после этого боюсь ещё больше.
есть знакомая стоматолог, только ей доверяю.
Кто у власти дольше чем генсеки, кто назначает правительство и высших чиновников и раздает подряды своим одноклассникам, а те воруют и им ничего не бывает - правильно пукин, кто виноват? Почему придя в поликлинику на обследование тебя посмотрят и кровь с пальца возьмут, а на остальные проверки тебе самому нужно ходить и добиваться, а если ты действительно болеешь тебе очень тяжело ждать и добиваться и это просто обследоваться, а если лечиться? Все ведут к платной медицине, вот только мы уже за нее с налогов платим и из кармана доплачиваем, опять же чьи реформы?
23.05.2018 10:19
- гость -
Какая попытка? Они сейчас все в списках санкций, какое им лечение? Любое сотрудничество с лицами из списков, ведет к санкциям США в отношении той компании, что с ними сотрудничает.
Про расходы: вы опять за политоту... Врач ставит неверный диагноз, это от зарплаты зависит? Тогда нехрен ему во врачах делать.
Да, в России 7% от ВВП расходов на медицину, а в Англии 9%. Из-за этого что, процент верных диагнозов в Англии должен быть на 20% выше, чем у нас?
А знаете какая страна занимает первое место в мире по размеру трат ВВП на медицину? Тувалу. Там 20% ВВП тратится. Вы считаете там лучшая в мире медицина?
А может врачи лепилы не от того, что они врачи, а от того, что они лепилы по жизни?
23.05.2018 10:34
- гость -
это реформы депутатов, кстати сказать многие из них врачи
Жаль девочку.
Ошибка врачей это прямое следствие политики проводимой властью, которую мы избрали. Это ведь мы помогаем этим уничтожать фапы, позволяем выделять на медицину мизерное количество денег по сравнению с развитыми странами. Это именно мы позволяем устанавливать нищенские зарплаты врачам, не оснащать больницы современным оборудованием, а властной братве позволяем лечиться за бугром и в специально созданных для них клиниках! Этого мы сами добились!