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Жительница Апатитов Дарья Старикова, пожаловавшаяся в 2017 году президенту РФ Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении в Мурманской области, скончалась от рака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу горадминистрации Николая Бову.

"К сожалению, медицина не всесильна. Мне об этом стало известно сегодня утром. Дашу проводят в последний путь очень достойно", — рассказал он, добавив, что девушку похоронят в Апатитах.

По словам Бовы, похороны оплатит компания "Фосагро". Также он отметил, что на протяжении последнего года администрация помогала семье Стариковой. Дочери девушки назначили опекунство, девочка будет получать пенсию по потере кормильца и "все нужные в данном случае выплаты".

В пресс-службе регионального правительства агентству сообщили, что власти области и градообразующее предприятие вместе работают над оказанием помощи семье умершей.

Агентство напоминает, что Старикова, у которой был диагностирован рак четвертой стадии, обратилась к главе государства во время прямой линии 15 июня 2017 года. Она рассказала, что изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за чего время в лечении было упущено. Президент обещал проконтролировать ситуацию и помочь девушке.

Сразу после прямой линии девушка попала в реанимацию районной больницы, а позднее была переведена в Мурманск. Позднее девушку самолетом МЧС доставили в столицу РФ. Она лечилась в НИИ им. Герцена.