Фото: 22.мвд.рф
В Шипуновском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, Mitsubishi Delica и Honda Accord, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Уточняется, что столкновение транспортных средств произошло 22 мая в 20:48 на 191-м километре трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".
Согласно предварительным данным, на участке в районе поворота на село Кабаково ведутся ремонтные работы, движение регулируется светофором. 62-летний водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал и врезался в автомобиль Mitsubishi, которым управлял 58-летний водитель, и Honda. Обе иномарки двигались во встречном направлении.
В результате происшествия женщина 1960 года рождения, пассажир автомобиля Mitsubishi Delica, от полученных травм скончались на месте. Водители транспортных средств не пострадали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Комментарии
номер зарисовали, но все равно видно, что номера казахстанские у камаза
На дорогах, как на войне.
Камазик под покровом ночи вёз ленточный бор друзьям-казахам.
Правый руль спас водителя
и убил пассажира