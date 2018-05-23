Экологический урок для школьников Алтайского края провел в прямом эфире первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель координационного совета Движения "Сделаем вместе!" Геннадий Онищенко.
Урок проходил для школьников Барнаульского педагогического лицея и транслировался в прямом эфире на все учебные заведения Алтайского края.
Депутат рассказал школьникам об экологических проблемах, с которыми сегодня сталкиваются жители России, а также как беречь природу нашей страны.
По словам Онищенко, сегодняшние дети должны уметь трезво оценивать ситуацию и уметь ее корректировать. "Нашей главной задачей является правильное экологическое воспитание детей. Необходимо вовлекать подрастающее поколение в решение проблем экологии своей страны совместными усилиями. Дети изучают свою конкретную ситуацию и, изучив, учат друг друга", — сказал Онищенко.
Победители акции "Сделаем вместе" соберутся в сентябре в лагере "Артек" и будут обмениваться опытом.
Алтайский край второй год принимает участие во Всероссийской акции "Сделаем вместе!". В 2017 году регион стал лидером по количеству образовательных организаций-участников. От Алтайского края приняли участие более 700 организаций.
Депутат, член фракции "Единая Россия" АКЗС, руководитель регионального штаба движения "Сделаем вместе!" Дмитрий Аганов сообщил, что в прошлом году в регионе проведено более 1200 экоуроков, в которых приняли участие более 40 тысяч учеников.
А в этом году в акции уже зарегистрировано 112 образовательных учреждений — это свыше 5273 участников. "Мы намерены и дальше активнейшим образом продолжать работу в этом направлении. Результаты наших уроков мы увидим уже в ближайшем будущем, — отметил Дмитрий Аганов.
Всероссийская экологическая акция "Сделаем вместе!" организована и проводится в рамках партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее". Акция стартовала в 2017 году, обязательными элементами ее работы стали экоуроки в образовательных учреждениях страны. Если в минувшем году школьники только знакомились с экологией страны, то темой 2018 года стала "Вода и здоровье".
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