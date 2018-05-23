Фото: mtdata.ru
"Союзмультфильм" планирует снять новые серии мультипликационного сериала про попугая Кешу и выпустить о нем полнометражную картину. Мультипликаторы считают, что Кеша может стать "современным стендапером", пишет РБК, ссылаясь на председателя правления "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву.
Она уточнила, что в данный момент в производстве находится пилотный эпизод. "Если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм", — рассказала председатель правления студии, добавив, что одной из идей является сделать из попугая стендапера, ведь он, "по сути, всегда таким и был".
Подчеркивается, что анимационная картина про Кешу может стать первым коммерческим полнометражным фильмом, который новая команда "Союзмультфильма" снимет самостоятельно. К работе над ним киностудия собирается приступить в ближайшее время. Развернутый синопсис сценария уже есть, его автор — сценарист оригинальных серий "Возвращение блудного попугая" Александр Курляндский, отметила Слащева.
Она добавила, что в данный момент "Союзмультфильм" лишь пробует силы в производстве полнометражек в партнерстве с другими студиями.
Предполагается, что новый сериал о Кеше будет снят в 2D, но итогового решения о технике, в которой будет выполнена полнометражка, пока нет. Также от данного выбора будет зависеть объем инвестиций в проект.
"Если делать полнометражную ленту в технике 2D, понадобится около 180–200 миллионов рублей, если в 3D — то 250–300 миллионов", — пояснила Слащева.
Комментарии