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Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

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Готовы ли барнаульцы отказаться от автомобилей: опрос Amic.ru

, ИА "Амител"
5% жителей городов-миллионников России готовы полностью отказаться от личного транспорта

Фото: Novostivolgograda.ru

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и "Яндекс.Такси", 5% жителей городов-миллионников готовы полностью отказаться от личного транспорта.

18% владельцев авто в последние годы стали реже использовать личный автомобиль, но 17% — чаще. Впрочем, основное большинство – 65% – совершает поездки с той же частотой, что и год-два назад.

Барнаул не город-миллионник, а потому его жители в опросе не участвовали. Но поскольку горожане в последнее время все чаще жалуются на пробки и отсутствие парковок, редакция ИА "Амител" заинтересовалась, готовы ли читатели портала отказаться от личного транспорта.

  

 


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Комментарии

23.05.2018 15:48
Kimi

Да щазззз
Пробки можно миновать выезжая позже/раньше.
Парковки да, но у нас эта не такая великая проблема

0  0
23.05.2018 16:02
Vanadiy2014

23.05.2018 15:48
Kimi
Парковки да, но у нас эта не такая великая проблема
Заехал на газон и решил лично свою проблему за счёт всех.

0  0
23.05.2018 16:06
Kimi

Vanadiy2014
Никогда на газонах не парковался! Не надо всех считать козлами. Да и там, где я работаю, на газон или тротуар при всем желании не запаркуешься )

0  0
23.05.2018 16:08
- гость -

23.05.2018 16:06
Kimi
-----------------------
А у него любимая забава, всех под одну гребёнку тянуть. Много раз уже нарывался.

0  0
23.05.2018 16:10
- гость -

Но поскольку горожане в последнее время все чаще жалуются на пробки...
А откуда берутся пробки???? от боRанов за рулём. один такой проехал не поправила ( по обочине ) потом лезет в общий поток, его пропустили вот вам и пауза в движухе, за ним ещё одно чЮдо, и пак далее, вот и встал город.
не пропускаёте , пока не научим их ездить правильно так и будем стоять в пробках.
а они и будут лезть, зная что их запустят.

0  0
23.05.2018 16:11
Vanadiy2014

А у него любимая забава, всех под одну гребёнку тянуть. Много раз уже нарывался.

Не всех, но около половины автовладельцев - быдло. Паркуется на почве или во дворе МКД.

0  0
23.05.2018 16:17
- гость -

23.05.2018 16:02
Vanadiy2014

Скажи свой адрес, заеду на твой газон на камазе, чтобы ты желчью изошел

0  0
23.05.2018 16:19
Vanadiy2014

23.05.2018 16:17
- гость -

В моём дворе хватает свиней и без твоего камаза. Адрес могу сказать, если подъедешь. Но ты только трепешься.

0  0
23.05.2018 16:30
- гость -

Автобусы битком набиты! Это при условии, что многие личным транспортом пользуются.
А если сейчас все попытаются на ОТ пересесть?
Почему у нас так критически мало ОТ? Люди набиваются как селедки в бочку в него!

0  0
23.05.2018 16:31
- гость -

23.05.2018 16:02
Vanadiy2014
А если у меня парковка у офиса есть и гараж, можно я буду на работу на машине ездить?

0  0
23.05.2018 16:35
Vanadiy2014

23.05.2018 16:30
- гость -

Будет выделенная полоса под ОТ, будет свободное ценообразование на ОТ - тогда будет и автобусов много и места в них будет хватать всем. На это даже не требуется особых средств - сугубо политическая воля.

23.05.2018 16:31
- гость -
Только таким и можно.

0  0
23.05.2018 16:35
- гость -

Без должен стоить 100 р и пробок не будет.

0  0
23.05.2018 16:37
- гость -

23.05.2018 16:30
- гость -

Будет выделенная полоса под ОТ, будет свободное ценообразование на ОТ - тогда будет и автобусов много и места в них будет хватать всем. На это даже не требуется особых средств - сугубо политическая воля.
-----------------
Ага. А если у нас у всех отрастут крылышки, мы вообще своим ходом добираться будем до работы.
Будет - это когда? В следующей жизни?

0  0
23.05.2018 16:38
- гость -

Авто удобно.
По работе иной раз надо срочно быть в офисе, даже если на дворе выходной.
Прыг, 10 минут и на месте.
Пофиг на цены на бензин. Это несущественно с моими пробегами. Тем более авто кушает относительно мало.
Бросать неудобно. На такси 2-4 раза в день не наездишься.
Хотя иной раз удобно.
В особо сильные морозы, например, не мучать свою машинку. Заводится и едет легко, но, как показывает практика, стойки убиваются очень быстро в прыжках по рельсам.

0  0
23.05.2018 16:43
Vanadiy2014

23.05.2018 16:37
- гость -

Я к тому, что механическое увеличение числа автобусов ни к чему не приведёт, это бесполезно абсолютно. В ответ на "Почему у нас так критически мало ОТ? Люди набиваются как селедки в бочку в него".

0  0
23.05.2018 16:43
- гость -

23.05.2018 16:35
Vanadiy2014

Только таким и можно.

Отец Ванадий благословил отрока

0  0
23.05.2018 16:44
- гость -

23.05.2018 16:35
Vanadiy2014
Выделите-ка полосу для ОТ на пр. Космонавтов. Там всего по 1,5 полосы в каждую сторону
Или на Юрина.

0  0
23.05.2018 16:45
- гость -

23.05.2018 16:35
Vanadiy2014
Спасибо, добрый человек. Письменное разрешение можете выдать?

0  0
23.05.2018 16:54
Vanadiy2014

23.05.2018 16:45
- гость -

Спасибо, добрый человек. Письменное разрешение можете выдать?

Кто я такой, что б выдавать разрешения? У человека должен быть ограничитель в виде совести. Никто не против, что б человек использовал своё имущество не во вред окружающим, не их счёт. Раз вы оставляете машину где положено, а не во дворе многоэтажки, раз не заезжаете на почву, то это просто норма. Кто ведёт себя по-другому, тот свинья бессовестная и увы, ни я, ни кто иной не в силах повлиять на поведение этого быдлоконтингента. Иначе половина автомобилистов стала бы пешеходами.


23.05.2018 16:44
- гость -

Выделите-ка полосу для ОТ на пр. Космонавтов. Там всего по 1,5 полосы в каждую сторону
Или на Юрина.

Там, где 2 полосы и более, там и должна проходить выделенка и парковка на ней должна быть исключена.

0  0
23.05.2018 16:55
- гость -

23.05.2018 16:37
- гость -

Я к тому, что механическое увеличение числа автобусов ни к чему не приведёт, это бесполезно абсолютно. В ответ на "Почему у нас так критически мало ОТ? Люди набиваются как селедки в бочку в него".
-----------------------------
Приведет. Если бы на автобусе было комфортно ездить, многие не пользовались бы личным транспортом. А так повисишь на подножке раз, да два, да и пошлешь куда подальше поездки на ОТ.

0  0
23.05.2018 17:02
Vanadiy2014

23.05.2018 16:55
- гость -

Приведет. Если бы на автобусе было комфортно ездить, многие не пользовались бы личным транспортом. А так повисишь на подножке раз, да два, да и пошлешь куда подальше поездки на ОТ.


Комфортно будет ездить на автобусе только в том случае, если будешь добираться оперативно и сидя. Для этого и нужна выделенка, для этого и нужно свободное ценообразование.

Если просто механически увеличить число автобусов. Быстрее всё равно не доедешь. 2 автомобиля с двумя водителями занимают места больше, чем автобус с 40 пассажирами. И эти двое тормозят остальных сорок. Это не способствует желанию пересесть с ЛА на ОТ.
Число автобусов как увеличить? Только поднимая ценник, что б перевезти то же число пассажиров большим числом автобусов. Ценник поднимается, скорость - нет, пусть и места побольше. Это снова не способствует желанию ехать на автобусе.


0  0
23.05.2018 17:09
- гость -

Где вы видели газоны не огороженные бордюром или заборчиком??? Адрес, плиз

0  0
23.05.2018 17:11
- гость -

23.05.2018 16:54
Vanadiy2014
про возраст автомобиля забыли написать

0  0
23.05.2018 18:03
Падонак

Ванадий, правила учи! Может, сдашь всё-таки...
Или справка не позволяет?

0  0
23.05.2018 18:10
Vanadiy2014

23.05.2018 17:11
- гость -

про возраст автомобиля забыли написать

Нет, не забыл. В новости и в комментах речь шла за парковку, о том и я же. А так-то да - нечего ездить на рухляди, нечего на машину ставить сирену и прямоток, нечего врубать музыку на стоянке, прогревать авто под окнами и другие банальные правила этикета, не говоря уж о ПДД.

0  0
23.05.2018 18:16
Vanadiy2014

23.05.2018 18:03
Падонак
Или справка не позволяет?

Какая ещё справка, я что, похож на психа?

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23.05.2018 19:07
Трутень

Пробки в городе, в большинстве случаев, от плохой транспортной развязки и недостатка проходной способности. Так будет ещё долго, пока не начнут строить новые дороги и расширять полосы, но пока власти с имеющимися дорогами плохо справляются. Ну и необходима прокладка объездной дороги без заезда в город.
Я лично не откажусь от своего авто никогда, хотя, летом нередко пользуюсь велосипедом для небольших поездок.

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23.05.2018 19:17
- гость -

СерОжа не сможет отказаться. Его прушку просто никто не покупает который год.

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