Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Предварительный прогноз на июнь опубликовало Главное управление МЧС России по Алтайскому краю — согласно имеющимся данным, первый летний месяц ожидается в пределах нормы.
"Средняя месячная температура воздуха в июне ожидается +16…+20 градусов, что около нормы", — говорится в сообщении.
При этом в первой половине июня ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +2…+7 градусов, местами на почве заморозки 0…-3 градуса, до +9…+14 градусов, а днем от +13…+18 градусов до +21…+26 градусов, местами по югу до +31 градуса.
Что касается второй половины июня, то преобладающая температура в ночные часы составит +11…+16 градусов, а днем будет +21…+26 градусов. В конце месяца местами ожидается жара до +31 градуса.
Относительно осадков в первый летний месяц отмечается, что их количество предполагается в пределах нормы (33-74 миллиметра, а в предгорных и горных районах 75-93 миллиметра).
Дожди и грозы ожидаются в большинстве дней первой декады июня, а также в отдельные дни второй и третьей декад грядущего месяца.
Говоря о вероятных ЧС в июне, в спасательном ведомстве указывают, что основным источником опасности являются вторая волна паводка и возможные лесостепные пожары.
Комментарии
Поживем - увидим))))
короче, в июне продолжаем топить печку
значит до середины июня будем мёрзнуть в квартирах
Радуйтесь барнаульцы, ведь вы живете в столице курортного края. У нас такая же погода как в Краснодаре и Крыму
Прочитал прогноз... а гороскопы не те же люди составляют?
А я вам говорил, что не стоит путена выбирать
23.05.2018 16:57
Толик
точно туркластер же, поэтому отопление отключили