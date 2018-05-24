В Барнауле второй год идет масштабный ремонт дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2017 году по этой программе полностью отремонтировали 33 улицы. В 2018-м будут отремонтированы 44 улицы. Год назад читатели Amic говорили, что готовы потерпеть временные неудобства, вызванные ремонтными работами, лишь бы в итоге дороги столицы Алтайского края были приведены в надлежащее состояние. Осенью барнаульцы и гости города неоднократно оставляли восторженные отзывы о качестве дорог. Но теперь, спустя почти год, редакция портала решила подвести предварительные итоги и выяснить у читателей Amic.ru, не напрасными ли оказались чаяния барнаульцев и не разочарованы ли они качеством проведенного ремонта дорог.
Примите участие в нашем опросе, поделитесь своим мнением в комментариях.
Отметим, сейчас на дорогах столицы Алтайского края ремонт идет полным ходом. Не мешает и плохая погода.
На официальном сайте администрации города Барнаула создан раздел "Безопасные и качественные дороги", где автолюбители могут узнать все новости о ходе ремонтной кампании в столице Алтайского края. Создана одноименная группа и в социальной сети "ВКонтакте". Кстати, сюда мэрия просит водителей сообщать о нарушениях, которые они увидели во время ремонта. Напомним, по проекту БКД новые дороги имеют гарантийный срок 5 лет. В течение этого времени подрядная организация обязана ремонтировать дороги за свой счет.
Комментарии
Совершенно глупая и бестолковая работа. Капитально делать дороги с бордюрным камнем и при этом не делать ливнёвки могут только дураки.
вчера проезжал по новому асфальту на Комсомольском. от Союза Республик до Молодежки в правом ряду правой стороной машина попадает в яму, размером в 2 кулака!!! и это на новом асфальте!!! про какое качество речь? про ровность асфальта вообще молчу.... дорога на один сезон - бюджетные деньги на ветер (ну, в смысле - что от них осталось)
Улица Юрина остановка Шукшина в сторону Солнечной поляны. Ямы!!!!
Прокатитесь по Лесному тракту Южный- Борзовая заимка. 100 м нормального асфальта - 100 голландского сыра. То ли асфальт холодный был, то ли укатывали в дождь, но это ненадолго. При этом контрольные выемки сделаны в хороших участках.
Вообще не видно что работы ведутся.
Союза Республик рядом с Ленина - центр города с прошлого года ямы даже не пытались заделать.
Фурманова - выезд на Павловский тракт, огромные ямы, только кирпичом в начале мая заложили
Уважаемые, ну когда вы уже начнете сначала разбираться в вопросе а потом комментировать - на комсомольском выполнен частично нижний слой покрытия, сейчас будут работы по бортовым камням и люкам потом верхний слой - и никаких ям не будет, на лесном тракте выполнен выравнивающий слой переменной толщины - соответственно местами практически 0 - его задача выровнять профиль, затем будет укладка верхнего слоя.
Вот когда начнут делать ливневую канализацию к дороге и форму дороги для ухода с нее воды. вот тогда можно говорить о хорошей работе. Пока что это из разряда, набросать асфальт на землю и пусть ездят.
Не подскажете, почему ямочный ремонт до сих пор не закончен? Ннаняли только одну бригаду на весь город и она до зимы будет ямы заделывать?
Раньше к лету основные ямы были заделаны, а тут полгорода в ямах на улицах с высокой пропускной способностью и до них никто не добрался.
Ливнёвки, ливнёвки и ещё раз ливнёвки!!! Где они??? После дождя по улицам ни пройти, ни проехать - и это капитальный ремонт?????
Надо отдать должное - у дорожников прекрасно получается укладывать асфальт таким образом, что пониженные места для скопления воды образуются не где-нибудь, а исключительно в створе пешеходных переходов и напротив трамвайных остановок.
Не, уже хорошо то, что делают!
Но... переезды некоторые, это просто жечь. Оч боишься там резину убить. Например Петрова - Малахова в сторону центра, Петрова - С-Западная... Неужели нельзя хотя бы на время крошкой засыпать, до ремонта...
А еще, для инфы, имейте ввиду, поворот с Шукшина от Петрова если ехать, на Исакова, в сторону Попова, по правой стороне на Исакова оч такая ... яма... мать ее. Жена у меня там два колеса пропорола. На выброс (((.
О каком капитальном ремонте дорог может идти речь, если косметический - ямочный ремонт не выполняется?
Союза-Республик от Ленина до Деповской посмотрите!