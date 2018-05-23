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В США родители 30-летнего Майкла Ротондо из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) подали на сына в суд за то, что он отказывался уехать от них, и выиграли дело. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал ABC7.
Услышав "возмутительное" решение суда, Ротондо пообещал подать апелляцию.
Родители молодого человека сообщили, что их сын отказывался съехать даже после ряда уведомлений о выселении. Ротондо возразил, что, с точки зрения закона, ему не дали достаточно времени.
Родители молодого человека также предложили ему 1100 долларов, чтобы найти жилье. Ротондо взял деньги, однако заявил, что этого мало.
Также его родители утверждают, что их сын не вкладывается в семейный бюджет и отказывается помогать в работе по дому.
Сообщается, что американец потерял работу восемь лет назад и с тех пор живет с родителями. Он заявил, что у него есть некий бизнес, связанный с интернет-сайтами, однако отказался вдаваться в подробности.
Сообщается, что на слушании судья спросил у молодого человека, не думал ли тот потратить столько же сил на поиск новой квартиры, сколько он потратил на "борьбу" с решением суда.
Комментарии
А что, по Скворцовой нормально. из детского возраста еще не вышел