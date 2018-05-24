"Культурные сезоны" – открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе.
Проект рассчитан на 4 сезона.
В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50-60-х годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.
На выставку в галерею "Нагорная" были отобраны лучшие работы заслуженных и народных художников России, создававших свои произведения в 1950 – 1970-е годы. Это в основном крупные жанровые композиции так называемого социального заказа, портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.
Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.
Помимо выставки, организаторы подготовили насыщенную программу.
Каждая неделя "Культурных сезонов" (продлятся они до 17 июня) будет наполнена событиями.
На этой неделе (21 мая – 26 мая):
вторник в 18.30 — мастер-классы по рисованию для детей и взрослых
среда в 18.30 – лекция "Мир сказки в творчестве русских художников — Виктора Васнецова и Билибина".
четверг в 18.30 — мастер-классы по рисованию для детей и взрослых
пятница в 18.30 — секретное событие (о нем расскажем позднее)
суббота в 13.00 — мастер-класс по рисованию для детей и взрослых
суббота в 13.00 — лекция "След языка в русской культуре. Русский со словарём: жить по правилам"
воскресенье в 13.00 — мастер-класс по рисованию для взрослых и детей
воскресенье в 15.00 — лекция об искусстве "Страницы истории комплектования".
Каждый день с 10.00 до 20.00 — выставка "Русские художники 50-60-х годов. Шедевры коллекций".
Вход на все мероприятия свободный. Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное.
Галерея "Нагорная" (ул. Аванесова, 20), Инстаграм: nagornayagallery.
Комментарии