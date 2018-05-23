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Глава аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин уходит в отставку. Его уход планируется по соглашению сторон, пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка.
Отмечается, что в подразделении, которое возглавляет Кудрин, работал Александр Фэк — автор критических отчетов о "Роснефти" и "Газпроме". В майском докладе, где он также являлся одним из авторов, высказывалось утверждение, что компания работает в интересах своих подрядчиков, а не акционеров. Фэка уволили днем ранее, 22 мая.
Старший вице-президент Сбербанка и глава Sberbank CIB Игорь Буланцев в разговоре с изданием назвал работу Фэка "непрофессиональным отчетом, который был выполнен с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов компании, но и с нарушением этических норм". "В нашей компании существуют жесткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их", — подчеркнул Буланцев. Сам аналитик сообщал, что инициатива отчета о "Газпроме" исходила лично от него.
Издание пишет, что в майском отчете Sberbank CIB, авторами которого являются Фэк и Анна Котельникова, главными бенефициарами проектов "Газпрома" по строительству газопроводов ("Сила Сибири", "Северный поток-2", "Турецкий поток") названы подрядчики — "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" (порядка 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).
Осенью Фэк с двумя соавторами составили отчет с критикой "Роснефти". В нем говорилось, что компания, вопреки ожиданиям инвесторов, не снизила долг, а направила 22 миллиарда долларов "на приобретения без четкой сфокусированности". В докладе объектом критики стал лично руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. После выхода этого доклада Sberbank CIB извинился перед "Роснефтью" и внес в него корректировки.
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