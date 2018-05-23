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Полицейские в Бийске установили личность местной жительницы, подозреваемой в хищении сотового телефона, который забыла в магазине покупательница. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что кража была совершена в одном из отделов крупного бийского ТЦ. Несовершеннолетняя покупательница нашла в примерочной забытый кем-то из посетителей магазина пакет, в котором находился сотовый телефон, и решила присвоить себе находку.
Восстановить хронологию событий, а также личность подозреваемой помогла камера видеонаблюдения.
По подозрению в совершении преступления была задержана 17-летняя горожанка. Девушка созналась в содеянном и вернула похищенный гаджет, который оставляла для личного пользования.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
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