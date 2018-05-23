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МТС оценила затраты на хранение данных в рамках "закона Яровой" на сумму порядка 60 миллиардов рублей в течение пяти лет. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на "Интерфакс".
При этом оператор отмечает, что размер затрат на 2018-2019 годы станет известен лишь после закупок нужных технических решений и оборудования.
Отмечается, что ранее "МегаФон" оценил свои затраты за тот же пятилетний срок в 35-40 миллиардов рублей, а VEON (материнская компания "Вымпелкома") — в 45 миллиардов. Согласно подсчетам кабмина, операторы потратят на реализацию "пакета Яровой" около 120-130 миллиардов рублей.
Под "законом Яровой" понимается пакет поправок к ряду законов, предложенных депутатом ГД от "Единой России" Ириной Яровой и сенатором Николаем Озеровым под предлогом усиления борьбы с терроризмом. Согласно данным поправкам, с 1 июля текущего года сотовые операторы обязаны хранить все смс-сообщения и голосовые данные в течение полугода, а с 1 октября текущего года это распространится и на интернет-трафик. Операторам нужно будет хранить его в течение 30 дней.
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