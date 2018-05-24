В воскресенье, 27 мая, в 17 часов в музее "Как-так?" пройдет научное шоу "Весенняя магия".
"В этой невероятной весенней программе мы собрали удивительные опыты, каждый из которых настоящее чудо, — рассказывают в музее. — Невероятная левитация, иллюзии, миражи, превращения — всего более 13 опытов. В экспериментах участвуют абсолютно все!"
В пятницу, 1 июня, в День защиты детей, в 12 часов состоится развлекательно-познавательная программа "Невероятный практикум". Зрителей ждут увлекательные мастер-классы и зажигательные эксперименты. Каждый участник изготовит научную поделку и заберет ее с собой. Стоимость входного билета весь день: для детей — 100 рублей, для взрослых — 300 рублей.
В этот же день в 14 часов в музее пройдет "Шоу с жидким азотом". Это интересное научное шоу, во время которого ребята познакомятся со множеством экспериментов с жидким азотом, узнают, как низкая температура меняет свойства предметов, увидят настоящую левитацию, а также жидкий воздух.
В программе более 10 экспериментов с жидким азотом! Вот только некоторые из них:
- заморозка воздушного шарика — получаем жидкий воздух;
- забиваем гвоздь бананом;
- хрупкая резинка;
- летающие мыльные пузыри;
- супер — дымовуха;
- хрупкая роза.
А в 16 часов 1 июня состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". Программа "Секреты фокусов" подойдет для любой аудитории. Она заинтригует всех, ведь здесь раскрываются секреты фокусов! И вот только некоторые из них:
- знаменитый летающий столик;
- разрезание бутылки с газировкой пополам;
- летающий стакан с настоящей газировкой;
- волшебный ящик, в котором все исчезает;
- удивительный песок и множество других удивительных опытов.
Шоу интерактивное, дети принимают участие! Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, проспект Ленина, 147в
тел.: 8 (3852) 571-132
http://kaktak22.ru/
https://vk.com/kaktak22
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