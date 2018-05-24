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Депутаты Госдумы рассмотрят внесенный законопроект о запрете держать дома диких животных. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на RT и базу данных нижней палаты парламента.
Документ будет ограничивать возможность содержания диких животных, которые представляют опасность для людей, в домовладениях, многоквартирных домах, приусадебных и дачных участках.
Кроме этого, инициатива предусматривает разработку списка видов животных, которые будут запрещены к содержанию. Его будет устанавливать правительство. На данный момент точно известно, что в список попадут леопарды, тигры и медведи.
Также документ обяжет владельцев потенциально опасных диких зверей, купленных до 1 июля следующего года, зарегистрировать их.
Комментарии
В стране больше важных проблем нет кроме этой?
А змеи и крокодилы?
Хоть бы одна новость с заголовком типа: "Россиянам хотят разрешить ...", но нет, всё что-то запретить хотят.
МитенькЕ ржевскОМУ24.05.2018 10:41
Так разрешили же уже: валежник со следующего года собирать
Так разрешили же уже: валежник со следующего года собирать ага.. есть одно НО: они еще думают какой именно разрешить: длина-ширина-вес валежника
Правильно. Во первых, это опасно для общества, во вторых, издевательство над животными
Запрещать надо собаководство и курение в многоквартирных домах.