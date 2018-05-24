Фото: barneos22
Полиция в Барнауле устанавливает личность мужчины, который предпринял попытку вступить в интимную связь с женщиной против ее воли в кабине лифта в доме по улице Ускова в Барнауле.
"Заявление поступило, сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание", — сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, в настоящее время распространяется в социальных сетях.
Известно, что ЧП произошло минувшей ночью в доме по улице Ускова, 25.
Согласно описанию, мужчине на вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров. Был одет в синюю куртку, темные брюки. Вероятно, что мужчина был пьян.
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что следователи также выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Ну вот... Вроде , не промзона
Очень интересная и занимательная история !!! Барышня ночью села в лифт с незнакомым мужиком.... Что то сподвигло ее на этот опрометчивый поступок. Может мужик понял все неправильно и приступил к активной фазе рановато ?
что ж теперь с мужиками не ездить не в лифту ни в газелях)))а то мало ли...))на лбу то не написано что он урод
24.05.2018 12:05
- гость -
Опять женщина виновата?
24.05.2018 12:07
- гость - по теперешним временам и в дневное время дамы и люди пожилого возраста с незнакомыми мужиками да еще с запахом предпочитают в лифтУ не ездить
24.05.2018 12:09
- гость - Однозначного ответа у меня нет ,но жизнеспособная версия имеет место быть. Ночью !!! сесть в лифт с незнакомым мужиком (пьяным) ... Что то в этом есть интригующее и доб. адреналина в кровь.
Типа ночью стоять в подъезде куда безопасней
Надо было сесть покакать
Узбагойтезь! Он мог заскочить в лифт в последний момент.
Щас ещё найдутся имбецилы которые скажут, что нефиг бабёнке шляться по ночам.
Несомненно есть такое понятие, как "виктимное поведение", однако нахождение в лифте само по себе таковым не является, а вообще маловато инфы, чего там и как было.
Думаю муСчина ухаживал с барышней, может даже провожал... В последний момент не угодил ... Ммм да. Маньяк думается довел бы свое дело до маньяческого конца....
24.05.2018 12:22
- гость - Если все так , то парниша должен был либо зайти в подъезд за ней либо караулить в подъезде . Первый вариант более подходящий. Отважная дивчина ... Видит , что за ней ночью !!! в подъезд заходит подвыпивший лоботряс 180 см росту, садится с ней в лифт и чувствует себя вполне спокойно.
Я не понял, а где вы увидели повод для шуток?
Покушение на изнасилование - это не смешно, это преступление.
Пьяный он был или трезвый - дело десятое. Не надо в балаган превращать мерзкие поступки.
Надеюсь его найдут и осудят.
Девушка с работы возвращалась. Парень зашел в лифт после нее. Что за бред несут некоторые
24.05.2018 12:42
Грантштейн Уважаемый... А кто шутит ? В условиях ограниченной информации все выдвигают свои предположения.. Тема вынесена на просторы интернета,значит каждый может иметь свое мнение.
Алкоголь отдает мужчину во власть инстинктам
Не садитесь в лифт ночью с незнакомыми людьми. Прежде чем переходить дорогу посмотрите направо и налево. Так и тут.
Вы там были, чтобы говорить что-то? Если вы зашли в лифт и за вами мужчина, вы что выбегаете? Думаете если он задумал плохое, он что не вышел бы за ней. Речь идет о преступлении, вы думайте, что говорите
24.05.2018 12:48
С чего вы взяли , что можете давать советы Марине???
24.05.2018 12:48
Например, девушка вошла, следом мужик, девчонка захотела выйти, мужик не выпустил... К чему приплетать всё то, что Вы приплели? Обстоятельства разные могли быть.
24.05.2018 12:59
- гость - С того , что Марина дает советы мне !
24.05.2018 12:55
Марина Предпочитаю ездить в лифте один ... И близким, знакомым советую... Вы правы , ситуации разные бывают... я вот например начинающий астматик, разных запахов не переношу.
По сведениям источника, инцидент произошел в многоквартирном доме по адресу улица Сергея Ускова, 25 около 3:30. Жительница одной из квартир ночью вернулась домой и решила воспользоваться лифтом. Вместе с ней туда вошел неизвестный мужчина. В какой-то момент он схватил «попутчицу» за шею, закрыл ей рукой рот и выволок женщину из лифта. Злоумышленник попытался изнасиловать свою жертву, однако ей удалось вырваться. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчине примерно 30-35 лет, его рост около 180 см. Он был одет в синюю куртку и темные брюки. Предположительно, в момент происшествия горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Я вам советы не давала! Написала в общем о ситуации- не судите, да не судимы будете! Тем более когда не знаете всей ситуации!
У нас не запрещено возвращаться домой в полчетвертого ночи. Мало ли какие обстоятельства были. А нападать на девушек и пытаться их изнасиловать - это преступление.
Понятно, что инстинкт самосохранения должен быть, но в любом случае обвинять жертву в том, что на нее напали - неправильно.
24.05.2018 13:09
Марина Опять не то.. Я не судил и не сужу. Но в 3.30 лучше домой в России ОДНОЙ ! не возвращаться. В чем я не прав. Живем там !!! где живем. Хорошо , что обошлось все так.
Возвращайся , кто ж запретит то. Но вот как то так бывает. Думается девчонку на всю жизнь научили