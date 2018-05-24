Фото: pensiinebudet.ru
Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о пяти работающих пенсионерах, которым сейчас больше 100 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фонда.
Там уточнили, что эти люди были обнаружены через систему персонального учета по тем страховым взносам, которые уплачивает за них работодатель. Один из пятерых пенсионеров живет в Краснодарском крае, а остальные — в Москве и Мособласти.
Всего же, согласно данным фонда, в России живут более 16 тысяч граждан старше 100 лет.
Комментарии
Интересно, кем же можно работать в 100 лет?
24.05.2018 13:41
- гость -
может они просто фиктивно устроены, а зп получает тот кому надо?
Надо срочно поднимать пенсионный возраст до 100 лет!
24.05.2018 13:44
- гость -
та нее, асфальт они укладывают за 9 тыс в месяц.
Долгожители теперь с Кавказа в Москву переместились
А месный говорил, что уже после 40 на работу не берут. Эти вероятно в 35 устроились и до сих пор работают
100 лет. Работающий пенсионер. Физическим трудом в этом возрасте заниматься уже невозможно, здоровье не то. Умственным - тем более (и в более раннем возрасте уже маразм начинает прогрессировать, и память не та). Боюсь предположите, кем же они работают. надеюсь, что, хотя бы, не учителями или хирургами
Числятся в штате, а зарплату получают другие. Стопудова!
ну наш то, который на галере, тоже до 100 лет грести будет
Зиц-председателю Фунту было 90 лет. И ничо, и работал, и сидел, и потом опять работал.