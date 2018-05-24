Депутаты Молодежного парламента Алтайского края предлагают снять ограничения на использование герба Алтайского края. Эту инициативу они обсудили на заседании в четверг, 24 мая. Позже она будет направлена в краевое Заксобрание.
"В Алтайском крае право пользоваться гербом предоставляется всем гражданам, но для его получения нужно дополнительное разрешение от геральдической комиссии. Процедура длительная, разрешение выдаётся всего на пять лет. Мы считаем, что это ограничение прав граждан", — объяснил молодой депутат Иван Субочев.
На самом деле с 2014 года в геральдическую комиссию Алтайского края поступило всего три подобных заявления. Однако есть случаи и судебных разбирательств по поводу использования символики.
Сейчас по административному кодексу региона использование герба и флага Алтайского края, символики муниципальных образований (гербов, эмблем) в нарушение установленных правил грозит штрафом в 300 — 500 рублей для граждан и 500 — 1000 рублей для должностных лиц. За надругательство над государственными символами Алтайского края, символикой муниципальных образований — штраф от 500 до 2000 рублей.
И все же депутаты уверены, что их предложение поможет популяризировать региональную символику.
Это предложение появилось после недавнего изменения федерального закона. Раньше использовать герб РФ могли только органы госвласти и некоторые учреждения. Теперь его может использовать любой гражданин, общественное объединение или коммерческая компания, только если это не противоречит законам и не является надругательством над символикой.
Комментарии
Для начала неплохо было бы исправить герб Алтайского края в соответствии с правилами геральдики, а то его даже из-за этого в Геральдической комиссии утвердить не могут. Герб вроде есть, но на самом деле его нет.