Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Лето все же придет в Алтайский край — в предстоящие выходные температура поднимется выше +30 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
Так, 26 мая, согласно данным синоптиков, за окном будет +20...+25 градусов, а в южных районах +26...+31 градус.
В воскресенье в некоторых районах воздух прогреется до +32 градусов.
Однако все это будет сопряжено с дождями, грозами и градом. Также в регионе будет сильный ветер.
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Напомним, что май в этом году отметился большим количеством осадков и весьма низкими температурами. Жители региона с нетерпением ждут лета.
Комментарии
Температура поднимется выше +30 градусов уже в субботу, 26 мая
ВРАНЬЕ
Интересные прогнозы от +3 до 25 по любому можно попасть.
За базар ответишь, ежели что?
вывсёврете
непропуститеэтотдень?
Там еще круче, в Барнауле в воскресенье ожидается +26, а в Новосибирске в это же время +9. Граница перепада температур около Тальменки, там всего лишь +14. При этом в Рубцовске +30.
чота не верится
Бла.Бла.