Сотрудница банка в Алтайском крае более полугода обворовывала клиентов

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Жительницу Алтайского края, работавшую старшим менеджером по обслуживанию операционной кассы банка, ждет суд по обвинению в хищении средств вкладчиков банка.
Как сообщили в региональной прокуратуре, по версии следствия, она более полугода обворовывала клиентов.
В надзорном ведомстве уточняют, что, имея доступ к специализированному программному обеспечению, позволявшему осуществлять операции по вкладам и счетам физических лиц, обвиняемая вносила в него информацию о выдаче наличных денежных средств, расписывалась в расходных кассовых ордерах за вкладчиков и получала за них деньги.
Общая сумма похищенных у клиентов средств превысила 900 тысяч рублей.
"Кроме того, обвиняемая, используя доверительные отношения с клиентами банка, подписывала у последних расходные ордера на суммы, значительно превышающие фактически выданные им на руки, а разницу забирала себе. Таким способом обвиняемая похитила более 40 000 рублей", — добавляют в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит наказание до шести лет лишения свободы.
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