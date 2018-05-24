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Американскому лидеру Дональду Трампу запретили блокировать в своем Twitter-аккаунте пользователей, критикующих его. Данное решение принял суд в Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал NBC.
Иск на главу государства был подан в июле 2017 года семью заблокированными Трампом пользователями Twitter, а также правозащитной организацией под названием Knight First Amendment Institute ("Институт Первой поправки имени Найтов") при Колумбийском университете. В нем утверждалось, что президент, блокируя подписчиков своей страницы в Twitter, нарушает положения Первой поправки к Конституции Штатов, которая гарантирует, в частности, право на свободу слова и выражение протеста.
Истцы считают, что так как Трамп в Twitter делает разные политические заявления, то его микроблог служит площадкой для общественных споров и дискуссий, и власти не могут лишать людей доступа к ней, основываясь на их взглядах. В иске блокировка пользователей сравнивалась с антиконституционной "попыткой подавления инакомыслия".
Судья в ходе рассмотрения дела встала на сторону истцов. Она заявила, что суд решал, может ли "должностное лицо, не нарушая Первую поправку, заблокировать пользователя Twitter за выражаемые им политические взгляды" и меняет ли ситуацию тот факт, что данное должностное лицо является президентом США. "Ответ на оба вопроса: нет", — подчеркнула Наоми Бакволд.
В постановлении подчеркивается, что, хоть суд и должен признать права президента, предусмотренные Первой поправкой, однако "он не может пользоваться данными правами таким способом, который нарушал бы закрепленные Первой поправкой права тех, кто критикует его".
Комментарии
Ну Трамп и тупой. Учился бы у нашего губернатора Карлина в правильных местах вести свои блоги.