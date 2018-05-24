Фото: kremlin.ru
Глава российского государства Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину стать главой корпорации "Роскосмос". Об этом пишет РИА Новости.
Бывший вице-премьер пообещал оправдать доверие президента, добавив, что сделает для этого "все возможное и необходимое".
Напомним, ранее СМИ сообщили о возможности данного назначения. Об этом заявляли ряд источников в ракетно-космической отрасли, которые также сообщали, что Игорь Комаров с этого поста может перейти в "Ростех".
Кроме этого, сообщалось о планах создать на базе "Роскосмоса" холдинг ракетостроения, куда войдут "Алмаз-Антей" и концерн "Тактическое ракетное вооружение". Их акции не будут переданы госкорпорации.
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Ну вот, и до космоса добрались!