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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что решил отказаться от участия в запланированной на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорится в послании американского лидера коллеге из КНДР, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.
ТАСС пишет, что Трамп объяснил отказ от проведения встречи гневным и враждебным заявлением Ким Чен Ына.
"Я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу. Следовательно, пусть это письмо служит уведомлением о том, что саммит в Сингапуре, ради блага обеих сторон, но в ущерб миру, не состоится", — цитирует агентство текст документа.
Вместе с этим Трамп заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению переговоров с северокорейским лидером в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды", — отмечается в письме.
Также глава США считает, что мировое сообщество и особенно КНДР "потеряло отличную возможность" обеспечить "прочный мир и <...> процветание" на Корейском полуострове.
Напомним, что ранее в северокорейском Пхунгери полностью демонтировали ядерный полигон. За процессом ликвидации наблюдали журналисты из ряда стран. Подчеркивается, что утечек радиации в ходе ликвидации полигона не произошло.
Комментарии
Типичные америкосы, наобещать и обмануть. Да еще и обвинить в своем поведении )))