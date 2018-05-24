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Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

, ИА "Амител"
Республиканец объяснил свое решение враждебными заявлениями лидера КНДР

Фото: storm100.livejournal.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что решил отказаться от участия в запланированной на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорится в послании американского лидера коллеге из КНДР, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

ТАСС пишет, что Трамп объяснил отказ от проведения встречи гневным и враждебным заявлением Ким Чен Ына. 

"Я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу. Следовательно, пусть это письмо служит уведомлением о том, что саммит в Сингапуре, ради блага обеих сторон, но в ущерб миру, не состоится", — цитирует агентство текст документа.

Вместе с этим Трамп заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению переговоров с северокорейским лидером в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды", — отмечается в письме.

Также глава США считает, что мировое сообщество и особенно КНДР "потеряло отличную возможность" обеспечить "прочный мир и <...> процветание" на Корейском полуострове.

Напомним, что ранее в северокорейском Пхунгери полностью демонтировали ядерный полигон. За процессом ликвидации наблюдали журналисты из ряда стран. Подчеркивается, что утечек радиации в ходе ликвидации полигона не произошло.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2018 22:06
Che

Типичные америкосы, наобещать и обмануть. Да еще и обвинить в своем поведении )))

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