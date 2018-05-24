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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили по телефону главе британского министерства иностранных дел Борису Джонсону и поговорили с ним от имени армянского премьер-министра Николы Пашиняна. Об этом пишет RT, ссылаясь на The Guardian.
Во время беседы британский министр обсудил с пранкером ситуацию вокруг инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также отношения с РФ.
Джонсон в беседе подчеркнул важность "не развязывать новую холодную войну", отметив, что в Британии никто этого не хочет.
Также в ходе беседы с якобы Пашиняном глава МИД Британии, в частности, пообещал и дальше "закручивать гайки в отношении некоторых олигархов в окружении" главы РФ Владимира Путина.
В британском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что такой разговор действительно состоялся.
В минувшем месяце пранкеры сообщили, что провели беседу с главой ОЗХО Ахметом Узюмджю, которую они вели от лица премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
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