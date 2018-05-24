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Отношения РФ и Франции развиваются, несмотря на сложности. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин, передает РИА Новости.
На встрече с главой Франции Эмануэлем Макроном Путин поблагодарил его за то, что тот принял приглашение приехать в Петербург и поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Глава РФ отметил, что использует эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить в том числе о двусторонних отношениях. "Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня", — добавил Путин.
Президент подчеркнул, что торговый оборот между двумя странами растет и по итогам прошлого увеличился почти на 25%. "И в первые месяцы этого года рост продолжается", — заключил он.
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