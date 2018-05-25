Барнаульскому радиозаводу угрожает банкротство из-за иска налоговиков

Барнаульский радиозавод могут признать банкротом. С соответствующим обращением в арбитраж обратилась МИФНС России № 15 по Алтайскому краю.
Как следует из карточки дела, налоговики подали заявление о признании должника банкротом 23 мая. Сумма претензий к радиозаводу пока неизвестна. С датой ближайшего заседания суд еще не определился.
Иными лицами по данному иску проходят Ассоциация арбитражных управляющих "Гарантия" и Управление Росреестра по Алтайскому краю.
Напомним, в конце апреля исполнилось 75 лет со времени образования Барнаульского радиозавода. Предприятие перенесли в краевой центр из Таджикистана в разгар Великой Отечественной войны.
В 1954 году завод приступил к серийному выпуску радиотрансляционной аппаратуры, которая была установлена в Доме радио Ленинграда, на стадионе "Лужники", на телестудии Варшавы. В 1956 году рабочие предприятия участвовали в сооружении телецентра в Барнауле.
В настоящее время ОАО "Барнаульский радиозавод" входит в холдинговую компанию "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".
Сейчас радиозавод выпускает помимо прочего электронагревательные модульные котлы, серверные шкафы, комплексы аппаратуры громкоговорящей связи, электрощитовую продукцию. В настоящее время гендиректором ОАО "Барнаульский радиозавод" является Владимир Титов.
В декабре 2016 года четырехэтажное здание радиозавода на Калинина, 15 выгорело полностью. Площадь пожара тогда превысила 1000 кв. м.
Комментарии
Молодец, давай добивай последнее!!!
Да кому он в Наше современное время нужен!