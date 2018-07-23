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Надувная десятиметровая фигура, которая изображает американского лидера Дональда Трампа в виде цыпленка-заключенного, вышла в плавание у побережья Сан-Франциско. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на канал Kron 4 News.
Цыпленок-Трамп одет в робу заключенного под номером 00045, так как Трамп является 45-м президентом США. Агентство пишет, что фигура, установленная на корабле, отплыла от причала в районе Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Она проплывет вдоль побережья и вернется в пункт отправления.
На официальном сайте Trump Chicken ("Трамп-цыпленок") говорится, что надувная фигура была сделана на заказ в Китае как "символ протестного движения" против Трампа и впервые появилась в США на марше в Сан-Франциско 15 апреля прошлого года, где протестующие требовали от республиканца опубликовать налоговые декларации. После этого Трамп-цыпленок поучаствовал в ряде протестных акций. Новый этап кампании, ради которого цыпленка одели в робу заключенного, проходит под лозунгом "Отправим президента-цыпленка в тюрьму".
Подчеркивается, что на сайте "Трамп-цыпленок" говорится, что "любое сходство между заключенным 00045 и президентом Соединенных Штатов является чистой случайностью", а любые сравнения Трампа с фигурой — это "самая фальшивая из фейковых новостей". Данная кампания финансируется на пожертвования через платформу GoFundMe.
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