Фото: Андрей Луковский/Amic.ru
Барнаульский экстрим-парк "Турина гора" принял на минувших выходных III этап международных мотосоревнований "Кубок Содружества".
Около 200 спортсменов со всей России и зарубежья боролись за победу. Отметим, что первые два этапа "Кубка Содружества" состоялись весной в Казахстане и Киргизии. А финал пройдет 28−29 июля в Омске.
На Алтае мотогонщики состязались в девяти классах. Впервые посетители зрелищных заездов увидели гонки мотоциклов с колясками. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
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