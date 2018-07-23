Главным культурным событием недели станет фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Но в нашем гиде мы расскажем и о других событиях, которые могут скрасить рабочие будни барнаульцев.
Понедельник
Главной киноновинкой прошлой недели, которую стоит посмотреть, была лента об ученых будущего "Зои". Кроме того, в кинотеатрах на большой экран вышли триллер "Клуб миллиардеров", мистика "Паранормальное" и две комедии "Офисный беспредел" и "Килиманджара". В IMAX стоит посмотреть три удивительно красивые картины "Остров лемуров: Мадагаскар", "Галапагосы 3D" и "Хаббл".
В 17:00 Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова (ул. Молодежная, 5) ждет гостей на "Литературный перекресток". Здесь состоится встреча с екатеринбургским писателем Романом Сенчиным. В 18:00 в рамках "Шукшинских дней" в кинотеатре "Премьера" состоится внеконкурсный показ кинофильма "Из Уфы с любовью".
Вторник
В 19:30 на сцене теАRТральной площадки "СПИЧКА" (Ползунова, 37) покажут спектакль "Слепые", созданный по произведению Мориса Метерлинка. Подробнее в группе мероприятия.
Кроме того, именно 24 июля в 13:00 состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Место встречи — памятник Василию Шукшину на улице имени писателя в Барнауле.
В этот день с 13:00 до 16:00 в библиотеке имени Шишкова можно будет пообщаться с польским писателем Янушем Леоном Вишневским. А в 18:00 на площади перед театром драмы (Молодежная, 15) откроется выставка, посвященная Шукшинскому кинофестивалю. В это же время по "красной дорожке" у драмы пройдут известные актеры, режиссеры, писатели и певцы.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля начнется в 18:30 в театре. А в 20:00 здесь же состоится показ фильма "Жили-были".
Кроме того, в 14:00 во вторник в кинотеатре "Пионер" (Ленина, 102в) начнется конкурсный показ фильмов программы полнометражного игрового кино.
Среда
В 16:00 в галерее "Республика ИЗО" (Космонавтов, 6г) откроется мультижанровый проект "Шукшин. Палитра героя", переосмысляющий творчество Василия Макаровича. Основой стали работы современных художников, созданные в родном селе нашего знаменитого земляка. В рамках выставки пройдут творческие встречи с писателями, литературные читки, лекции и дискуссии, будет представлена анимационная, театральная и кинопрограмма. Национальный проект "Шукшин. Палитра героя" — это передвижная выставка, которая проходит в восьми городах России. Выставка уже побывала в Санкт-Петербурге и Уфе. Помимо Барнаула, проект будет представлен до конца 2018 года в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Подробнее в группе мероприятия.
Четверг
В 19:00 стартует экскурсия "Мистический Барнаул". Организаторы расскажут о Дунькиной роще, подземном ходе, мистическом балконе, сгоревшей усадьбе главной ведуньи города и летающем Ленине. Место встречи: Статуя медведя на пешеходной части ул.Мало-Тобольской.
Все подробности по телефону: 63–35–75 и на сайте.
Пятница
В конце рабочей недели в 20:00 на сцене теАRТральной площадки "СПИЧКА" пройдет "Чтиво18". Барнаульские авторы почитают свои стихи, а также поимпровизируют на сцене. Подробности в группе мероприятия.
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