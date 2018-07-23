Фото: instagram.com
В приморском зоопарке "Садгород" родилась первая на Дальнем Востоке зебра. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Instagram-аккаунт зоопарка.
Уточняется, что пополнение в семье зебр произошло в минувшую пятницу, 20 июля, рано утром. "Зебра Зоя родила первую зебру в истории Сибири и Дальнего Востока", — говорится в сообщении.
Отмечается, что беременность у зебр длится год. Зоя справилась самостоятельно. Родившуюся девочку назвали Александрой.
Маленькая зебра уже крепко стоит на ногах, мать ее кормит и оберегает. Животные гуляют в открытом вольере.
В Instagram-аккаунте "Садгорода" можно посмотреть фото и видео с родившейся зеброй, которая уже обладает внушительными размерами.
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