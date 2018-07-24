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Как Виктор Томенко посетил фестиваль вареника и пообещал ремонт в школе

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На Алтае прошло одно из главных гастрономических мероприятий года

Фото: Андрей Луковский, Amic.ru

Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно" уже в четвертый раз прошел в Романовском районе. В отличие от прошлых лет, мероприятие впервые организовали не на Гуселетовских озерах, а в самом райцентре. Несмотря на отсутствие водоема, дикой природы и пляжного настроения, посмотреть на памятник варенику, кулинарные конкурсы и творческие номера приехали тысячи туристов со всей Сибири. Романово основательно готовилось к визиту многочисленных гостей. В центральной части на дорогах уложили новый асфальт, покрасили заборы. А в фестивале участвовал, похоже, практически каждый житель села.

Проблема с кадрами и ремонт школы

 Одним из гостей райцентра Романово стал врио губернатора края Виктор Томенко. Правда, начал свой визит руководитель не с праздника, а с посещения местной средней образовательной школы. В прошлом году здесь по программе "80х80" провели ремонт крыши основного здания, обновили крыльцо, санузлы, утеплили стены и заменили основные двери. В этом году школа в селе Романово получит новое оборудование для пищеблока.

В общей сложности на это было выделено из краевого и районного бюджетов около 15 миллионов рублей. Необходимо продолжать ремонт. В частности, заменить электропроводку, благоустроить территорию, а также провести капитальный ремонт спортивного и актового залов. Как пояснил глава администрации Романовского района Андрей Науменко, уже подготовлен проект ремонта школы, но его постоянно откладывают из-за сложностей с финансированием. На первом этапе за 65 миллионов планируется благоустроить территорию, заменить коммуникации и электропроводку во всем здании. На ремонт и строительство пристройки к школе (она необходима, чтобы перейти на обучение в одну смену, как того требуют современные нормы) потребуется еще около 130 миллионов. К слову, данный план уже несколько раз представляли в кабинетах Министерства экономики и Министерства образования Алтайского края, где ему не дали зеленый свет из-за отсутствия денег.

Врио вице-премьера Надежда Капура пояснила, что Романовская средняя школа стоит в планах на ремонт на 2023 год. Виктора Томенко явно не удовлетворил такой ответ. Руководитель края уверен, что, поскольку план уже готов, а власти района готовы уже начать первый этап ремонтных работ, нельзя откладывать это в долгий ящик. Он распорядился найти средства. Тем более что из-за отсутствия рядом со школой забора прокуратура неоднократно выписывала директору штрафы.

"Такое недопустимо. Я понимаю, что все тормозится из-за проблем с финансами. Мы обязательно сядем, посчитаем и найдем способ выделить деньги. Ученикам и учителям уже сейчас необходимо работать в комфортных условиях, а не ждать еще 5 лет", — заверил Виктор Томенко на встрече с коллективом школы.

Педагоги пожаловались Виктору Томенко на проблемы с кадрами в школах. 18 учителей уже давно перешагнули порог пенсионного возраста, работают из последних сил, а молодежь работать в село заманить сложно. Для этого необходимо решать вопрос с предоставлением жилья и увеличением заработной платы.

"Зарплаты — сквозной вопрос для всего огромного Алтайского края", — резюмировал Виктор Томенко, пообещав работать над решением этой проблемы.

Также врио губернатора Алтайского края посетил детский сад, отремонтированный по краевой программе "80х80". Воспитатели попросили помочь с разбором старой котельной. По их словам, на контрасте с новеньким зданием она смотрится неэстетично.

"Пример села Романово показывает, что объемы финансирования для этого направления надо увеличивать. В крае за летний сезон нужно успеть отремонтировать 35 школ. Ведется строительство семи новых школ и трех пристроев. На эти цели выделено примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Это позволяет нам держать ситуацию на плаву. В то же время требуется существенно улучшить положение дел в наших учреждениях. В этом году закуплено оборудование за счет средств краевого бюджета на сумму около 70 миллионов рублей. Это позволит нормализовать ситуацию и обеспечить детей качественным доступным питанием. Это важная составляющая часть. Но много других проблем остается", — сообщил журналистам Виктор Томенко после посещения двух социальных объектов.

"СуперЗамес!"

 Побывал врио губернатора и на гастрономическом фестивале "Всэ будэ смачно!", где он пообщался с местными жителями и принял участие в открытии памятника варенику. Фестиваль четвертый год становится одним из самых привлекательных туристических мероприятий в Алтайском крае. В этом году его решили провести в центральном парке Романово. Несмотря на "переезд", в райцентр приехали тысячи туристов из г. Кемерово, Новосибирска. Гостей ждала насыщенная программа: тематические конкурсы "Не кисни — на варенике повисни", "Ловкие челюсти", творческие выставки, красочный парад участников, ярмарка, концерт. И, конечно же, дегустация вареников. В частности, был установлен новый рекорд "Самое большое количество съеденных вареников в одном месте – 950 кг вареников с 50 разновидностями начинки: вареники с картофелем, грибами, шкварками, капустой, мясом, горохом, вареники с фруктами, ленивые, с брынзой, креветками, вареники сибирские, жареные, вареники с сюрпризом.

Впервые на фестивале творческие композиции из вареников представили не только сельсоветы, но и организации. Самая большая порция Фестиваля вареника "СуперЗамес!" составила 30 кг. По традиции самый большой вареник приготовил Юрий Голенко из села Дубровино. Длина вареника — 75 см, а вес — более 5 килограммов. Уроженец села Романово, бывший председатель Алтайского краевого совета народных депутатов Алтайского края, руководитель украинского землячества края Александр Назарчук угощал гостей и рассказывал о культурных традициях украинского народа.

Романовский район — место, привлекательное для туризма. Глава администрации района Андрей Науменко говорит, что в выходные дни доходит до того, что количество туристов превышает в четыре раза население Романовского района. И, чтобы район стал еще привлекательнее для туристов, необходимо улучшать инфраструктуру, строить новые дороги до Гуселетовских озер, где есть уникальная лечебная грязь.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.07.2018 12:22
Барнаулец

Все ясно. Бывший 1 секретарь компартии СССР Романовского района, а позже бывший министр сельского хозяйства России А. Назарчук сходил к ВРИО Томенко и позвал на свою родину поесть вареников. Уважаю Назарчука с детства. Не человек, а человечище. Каждую доярку, каждого тракториста знал и знает по имени отчеству.

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