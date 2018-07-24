Фото: Андрей Луковский, Amic.ru
Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно" уже в четвертый раз прошел в Романовском районе. В отличие от прошлых лет, мероприятие впервые организовали не на Гуселетовских озерах, а в самом райцентре. Несмотря на отсутствие водоема, дикой природы и пляжного настроения, посмотреть на памятник варенику, кулинарные конкурсы и творческие номера приехали тысячи туристов со всей Сибири. Романово основательно готовилось к визиту многочисленных гостей. В центральной части на дорогах уложили новый асфальт, покрасили заборы. А в фестивале участвовал, похоже, практически каждый житель села.
Проблема с кадрами и ремонт школы
Одним из гостей райцентра Романово стал врио губернатора края Виктор Томенко. Правда, начал свой визит руководитель не с праздника, а с посещения местной средней образовательной школы. В прошлом году здесь по программе "80х80" провели ремонт крыши основного здания, обновили крыльцо, санузлы, утеплили стены и заменили основные двери. В этом году школа в селе Романово получит новое оборудование для пищеблока.
В общей сложности на это было выделено из краевого и районного бюджетов около 15 миллионов рублей. Необходимо продолжать ремонт. В частности, заменить электропроводку, благоустроить территорию, а также провести капитальный ремонт спортивного и актового залов. Как пояснил глава администрации Романовского района Андрей Науменко, уже подготовлен проект ремонта школы, но его постоянно откладывают из-за сложностей с финансированием. На первом этапе за 65 миллионов планируется благоустроить территорию, заменить коммуникации и электропроводку во всем здании. На ремонт и строительство пристройки к школе (она необходима, чтобы перейти на обучение в одну смену, как того требуют современные нормы) потребуется еще около 130 миллионов. К слову, данный план уже несколько раз представляли в кабинетах Министерства экономики и Министерства образования Алтайского края, где ему не дали зеленый свет из-за отсутствия денег.
Врио вице-премьера Надежда Капура пояснила, что Романовская средняя школа стоит в планах на ремонт на 2023 год. Виктора Томенко явно не удовлетворил такой ответ. Руководитель края уверен, что, поскольку план уже готов, а власти района готовы уже начать первый этап ремонтных работ, нельзя откладывать это в долгий ящик. Он распорядился найти средства. Тем более что из-за отсутствия рядом со школой забора прокуратура неоднократно выписывала директору штрафы.
"Такое недопустимо. Я понимаю, что все тормозится из-за проблем с финансами. Мы обязательно сядем, посчитаем и найдем способ выделить деньги. Ученикам и учителям уже сейчас необходимо работать в комфортных условиях, а не ждать еще 5 лет", — заверил Виктор Томенко на встрече с коллективом школы.
Педагоги пожаловались Виктору Томенко на проблемы с кадрами в школах. 18 учителей уже давно перешагнули порог пенсионного возраста, работают из последних сил, а молодежь работать в село заманить сложно. Для этого необходимо решать вопрос с предоставлением жилья и увеличением заработной платы.
"Зарплаты — сквозной вопрос для всего огромного Алтайского края", — резюмировал Виктор Томенко, пообещав работать над решением этой проблемы.
Также врио губернатора Алтайского края посетил детский сад, отремонтированный по краевой программе "80х80". Воспитатели попросили помочь с разбором старой котельной. По их словам, на контрасте с новеньким зданием она смотрится неэстетично.
"Пример села Романово показывает, что объемы финансирования для этого направления надо увеличивать. В крае за летний сезон нужно успеть отремонтировать 35 школ. Ведется строительство семи новых школ и трех пристроев. На эти цели выделено примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Это позволяет нам держать ситуацию на плаву. В то же время требуется существенно улучшить положение дел в наших учреждениях. В этом году закуплено оборудование за счет средств краевого бюджета на сумму около 70 миллионов рублей. Это позволит нормализовать ситуацию и обеспечить детей качественным доступным питанием. Это важная составляющая часть. Но много других проблем остается", — сообщил журналистам Виктор Томенко после посещения двух социальных объектов.
"СуперЗамес!"
Побывал врио губернатора и на гастрономическом фестивале "Всэ будэ смачно!", где он пообщался с местными жителями и принял участие в открытии памятника варенику. Фестиваль четвертый год становится одним из самых привлекательных туристических мероприятий в Алтайском крае. В этом году его решили провести в центральном парке Романово. Несмотря на "переезд", в райцентр приехали тысячи туристов из г. Кемерово, Новосибирска. Гостей ждала насыщенная программа: тематические конкурсы "Не кисни — на варенике повисни", "Ловкие челюсти", творческие выставки, красочный парад участников, ярмарка, концерт. И, конечно же, дегустация вареников. В частности, был установлен новый рекорд "Самое большое количество съеденных вареников в одном месте – 950 кг вареников с 50 разновидностями начинки: вареники с картофелем, грибами, шкварками, капустой, мясом, горохом, вареники с фруктами, ленивые, с брынзой, креветками, вареники сибирские, жареные, вареники с сюрпризом.
Впервые на фестивале творческие композиции из вареников представили не только сельсоветы, но и организации. Самая большая порция Фестиваля вареника "СуперЗамес!" составила 30 кг. По традиции самый большой вареник приготовил Юрий Голенко из села Дубровино. Длина вареника — 75 см, а вес — более 5 килограммов. Уроженец села Романово, бывший председатель Алтайского краевого совета народных депутатов Алтайского края, руководитель украинского землячества края Александр Назарчук угощал гостей и рассказывал о культурных традициях украинского народа.
Романовский район — место, привлекательное для туризма. Глава администрации района Андрей Науменко говорит, что в выходные дни доходит до того, что количество туристов превышает в четыре раза население Романовского района. И, чтобы район стал еще привлекательнее для туристов, необходимо улучшать инфраструктуру, строить новые дороги до Гуселетовских озер, где есть уникальная лечебная грязь.
Комментарии
Все ясно. Бывший 1 секретарь компартии СССР Романовского района, а позже бывший министр сельского хозяйства России А. Назарчук сходил к ВРИО Томенко и позвал на свою родину поесть вареников. Уважаю Назарчука с детства. Не человек, а человечище. Каждую доярку, каждого тракториста знал и знает по имени отчеству.