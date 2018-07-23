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Участок улицы Ползунова перекроют с 26 июля в центре Барнаула в связи со строительством ливневой канализации, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Работы будут проводиться в границах проспектов Ленина и Социалистического. В этой связи, как уточняют в мэрии, с 20:00 26 июля на участке улицы Ползунова в течение месяца будет закрыто движение транспорта.
Также изменятся схемы движения автобусов:
- Маршруты №20, №55 будут ходить по следующей схеме: …улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – проспект Ленина, далее – по маршрутам;
- Движение автобусных маршрутов №109, №109оп будет организовано по следующей схеме: …улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – проспект Ленина, далее – по маршрутам.
Участников дорожного движения просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.
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