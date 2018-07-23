Фото: akket.com
В июне Huawei с суббрендом Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в российском сегменте интернета. Компания обогнала Apple и Samsung, пишут "Ведомости", ссылаясь на производителей техники и ритейлеров.
Источники отмечают, что в июне доля проданных смартфонов Apple в штуках сократилась на 2 процентных пункта, до 19%, а доля Huawei, наоборот, выросла на 4 п. п., до 21%. Замыкает тройку лидеров Samsung с долей в 13%.
Эксперты отмечают, что рост Huawei обусловлен промоакциями в интернет-магазинах и широким ассортиментом в разных ценовых категориях.
Представитель группы "М.Видео-Эльдорадо" отметил, что по сравнению с маем в июне продажи смартфонов Huawei в штуках выросли более чем на 15%. Он добавил, что популярные модели бренда не только были в наличии, но и продавались со скидкой.
Как отметил представитель AliExpress в России Антон Пантелеев, в поисковых запросах на интернет-площадке аппараты Huawei лидируют.
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какая жизнь, такие и телефоны