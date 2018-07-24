Алтайскому краю необходимо около 900 миллионов, чтобы восстановить 49 мостов и 48 километров дорог после первой волны паводка в 2018 году, сообщил врио министра строительства, транспорта и ЖКХ региона Иван Гилев. По его словам, в ближайшее время документ о выделении средств будет подписан министром финансов РФ Антоном Силуановым.
"В результате паводка у нас пострадало 48 км автодорог, 49 мостов. К настоящему моменту мы выполнили задачи по обеспечению проезда ко всем населенным пунктам — где-то отремонтировали дороги, где-то организовали временные проезды", — отметил Гилев. По его словам, они уже сделали запрос в Минтранс РФ по поводу получения помощи в размере 900 миллионов рублей. Первый транш — 180 миллионов — должен поступить в ближайшее время.
По его словам, эти средства будут потрачены на проектирование и подготовку к работе по восстановлению дорожной инфраструктуры в 2019 году. Средства резервного фонда правительства края были потрачены на обеспечение проезда к селам по разрушенным паводком дорогам.
"Я думаю, что в ближайшее время документ будет подписан Силуановым и мы получим первые деньги на возмещение ущерба от сложного паводка", — подчеркнул врио министра.
Всего, по сведениям краевых властей, в зону подтопления после первой волны паводка попали 38 муниципалитетов. Подтопленными оказались около 8 тысяч участков, 3 тысячи жилых домов, где проживает около 21 тысячи человек. Ранее Алтайский край уже получил 390 миллионов в качестве компенсации, а врио главы региона обсудил тему устранения последствий паводка с главой кабинета министров Дмитрием Медведевым.
Комментарии
180 лямов на проектирование, вот это да
Алтайские власти ждут денег от Силуанова на ремонт разбитых паводком дорог
Простите, а почему от Силуанова? Он свои что ли даёт? Правда? Прааааавда???
В последний раз я его видел на ютубе... и по ходу у него крыша потекла.
Эта песня о бедном рыбаке, который
поплыл из Неаполя в бурное море.
А его бедная девушка ждала на берегу,
ждала-ждала, пока не дождалась.
Она сбросила с себя последнюю одежду и...
тоже бросилась в бурное море.
И сея пучина поглотила ея в один момент.
В общем, все умерли. (С)