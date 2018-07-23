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При разработке и реализации нового нацпроекта "Демография" нужно сосредоточиться на формировании условий для активного долголетия, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РБК.
Глава кабмина добавил, что прежде всего нужна забота о здоровье людей старшего поколения. "Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях", — рассказал Медведев и добавил, что для этого нужно увеличить масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения. В каждом регионе "нужно создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения и, конечно, сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной", отметил он.
В рамках национального проекта по демографии нужно усовершенствовать деятельность центров здоровья и кабинетов медпрофилактики.
По словам главы правительства, нужно добиться того, чтобы спортом систематически занималось свыше половины граждан. "Уверен, что крупные спортивные события, которые наша страна принимала в последние годы, создали для этого и соответствующий настрой, и хорошие условия", — цитирует агентство Медведева.
Правительство продолжит поддерживать семьи с детьми, подчеркнул глава кабмина. "Речь идет и об адресных выплатах, и о маткапитале, льготной 6%-ной ипотеке, расширении возможности экстракорпорального оплодотворения", — сказал он.
По словам Медведева, на реализацию масштабных планов потребуется всего свыше 3,5 триллионов рублей. "Деньги очень большие, стало быть, каждое предложение по национальному проекту "Демография" должно быть ориентировано на максимальный эффект", — заключил он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценивала объем средств, отпущенных на нацпроект по демографии, в 3,8 миллиарда. Всего на четыре национальных соцпроекта ("Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука") планируется потратить 6,6 триллиона рублей, добавила она.
Комментарии
Половина населения заняться спортом - это круто. Я, ЗА! Когда начинать?