Фото: perepel-krym.ru
Приставы предлагают отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на водительские права до тех пор, пока они не уплатят задолженности. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрия Аристова.
"Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом", — цитирует агентство его слова.
Аристов напомнил, что в данный момент прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении других прав должников, в частности, отказ в предоставлении таких госуслуг, как регистрация авто.
Глава ФССП добавил, что ведомство предлагает обязать работодателей информировать службу о приеме на работу должника. Он подчеркнул, что это легко сделать, поскольку банк данных исполнительных производств на сайте ФССП обеспечивает актуальную информацию по должникам практически в онлайн-режиме.
Аристов отметил, что сейчас свыше 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из РФ. За пять месяцев текущего года эта мера помогла взыскать свыше 240 миллионов рублей. Всего за указанный срок приставы добились выплаты алиментщиками 5 миллиардов рублей долгов.
Комментарии
Надо ограничить права приставов высказывать всякую хрень в СМИ. Причем тут сдача на права и алименты? Права - это не обязательно своя автомашина, это еще и возможность работать водителем
Приставы вообще охренели в этом сумасшедшем государстве! Давайте вообще должников в рабство продавать!!! Люди вообще-то не от хорошей жизни должниками становятся! Спасибо нашему несменяемому царю - Путину! Ха-ха-ха...
Еще можно должникам запретить ходить в магазины, например продуктовые и т.п.
скоро демография пойдет на спад с таким рвением последить за деньгами потенциальных отцов
Зачем ты пошел учиться на плотника-бетонщика, если ты не можешь купить бетононасос?
Зачем ты пошел учиться на крановщика, если ты не можешь купить кран?
Зачем ты пошел учиться, если ты не можешь купить?