Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием грузового автомобиля и маршрутного автобуса произошла утром во вторник, 24 июля, в Барнауле, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Как проинформировали в паблике Barnaul 22, ДТП случилось около семи часов утра на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной.
Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
Барнаульцы в комментариях отмечают, что данный перекресток пользуется дурной славой и характеризуется не иначе как "сумасшедший".
Комментарии
как может регулируемый!!! перекресток считаться сумасшедшим? может быть сумасшедшие некоторые водятелы?