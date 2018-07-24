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Новости

СК проверяет информацию о смерти барнаульца из-за отказа в госпитализации

, ИА "Амител"
СМИ сообщают, что инцидент произошел в больнице №12

Фото: fishki.net

Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю проводят проверку информации в СМИ о том, что в Барнауле из-за ненадлежащего оказания медпомощи погиб 56-летний мужчина. Ранее в Сети было опубликовано сообщение горожанки о смерти ее отца, пишет пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что барнаульца в тяжелом состоянии доставили в горбольницу № 12, но дежурный врач-терапевт отказала ему в госпитализации. Спустя несколько часов пациент умер в другой больнице. 

"По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — пишет пресс-служба ведомства.

Следователям предстоит установить обстоятельства инцидента, а также дать юридическую оценку действиям медработника на предмет несвоевременного оказания квалифицированной помощи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.07.2018 09:50
Грантштейн

Вангую дружную корпоративную врачебную солидарность.
У них пациент всегда виноват - а чё не следил за своим здоровьем, и вообще сам до такого довел.
Ну, а врачи, естественно, белые и пушистые, а если не "белые и пушистые", то следует следующий аргумент - а чё вы хотели от врача за зарплату в 10 тыщ?

Спорить попусту не буду, подожду развития ситуации, т.е. побольше фактажа.

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24.07.2018 09:55
Митенька ржевский


24.07.2018 09:50
Грантштейн
***
Кстати, да... а чё пациент не следил за здоровьем?

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24.07.2018 10:03
Грантштейн

24.07.2018 09:55
Митенька ржевский
Мить, его спроси, а?

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24.07.2018 10:06
- гость -

Чёта не дожыл до 65 годов? Щяс родственники озалатяца:и пензионные накопления им Мы всю отдадим, и по суду с Нас нехило возьмут.

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24.07.2018 11:10
знакомо

Дело было в ноябре 2017. Родители - пенсионеры. Отец - раковый больной. По рекомендации терапевта, который был на осмотре моего отца и выписал направление на госпитализацию, вызвали "скорую". Привезли в больницу. Но там в госпитализации отцу отказали. Маме сказали, домой визите. Отец очень верил врачам, ждал помощи от них. Ситуация была жуткая. Если в больницу отца доставила скорая, то из больницы пришлось его почти волоком тащить сначала в машину, а потом обратно домой, поднимать на 4 этаж, ибо скорая назад его не отвезла.
НИКАКИХ СПЕЦИЛЬНЫХ ПРЕСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ТАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ НЕТ!!! Даже в "скорой", когда его везли в больницу, нам сразу сказали: в больницу повезем, если сами будете больного из квартиры спускать в машину!
После этой дикой встряски и шока от отказа у отца началось резкое ухудшение. На следующее утро он умер. Отцу было 68 лет. Такая история.
В больницах работают звери. Они давно потеряли человечность и перестали выполнять свой профессиональный долг. Судить.

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24.07.2018 11:32
Трутень

Обычная практика, основная отмашка "у нас здесь не хоспис", в прямом или переносном смысле, либо "нас потом проверками задолбают", т.к. диагноз точный они чаще всего установить не могут и соответственно не могут ответить отчего конкретно пациент умер, от этого у надзорных органов могут возникнуть вопросы.

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24.07.2018 11:45
- гость -

вчера на банкфаксе все подробности выложили

0  0
24.07.2018 11:46
- гость -

НИКАКИХ СПЕЦИЛЬНЫХ ПРЕСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ТАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ НЕТ!!!
есть службы , занимающиеся перевозкой лежачих больных. с любого этажа спустят, довезут, на любой этаж поднимут. Бережно и аккуратно

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24.07.2018 12:28
гость

дежурный врач-терапевт отказала ему в госпитализации

Охренеть, в чем смысл такой скорой помощи? В чем смысл ее дежурства?

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