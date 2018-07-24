Фото: ozodlik.org
Убийство котенка, совершенное девочкой-подростком в Алтайском крае и снятое на видео, стало предметом прокурорской проверки.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, в ходе проверочных мероприятий установлено, что данное происшествие произошло в одном из населенных пунктов Бурлинского района.
"Несовершеннолетние девочки зарубили котенка топором. При этом они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях. Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются", — добавляют в прокуратуре.
В ведомстве обещают, что по итогам проверки "будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования".
Напомним, что история с убийством котенка, запечатленным на видео, вызвала большой резонанс во всей стране. В интернете собирают подписи под петицией, призывая наказать девочку-подростка, расправившуюся с животным.
Комментарии
Один трёп и никакого дела
Чем больше будет разговоров на эту тему, тем больше катят будет гибнуть. А ребенка надо наказать лишить телефона и интерната. У нас в стране столько не раскрытых убийств, полиция должна обязательно заинтересоваться этим вопросом!!!
Просто Дибилка. Мож ей руку отрубить и посмеяться. Не человек а Урод. Стирилизовать, что бы уродцев своих не плодила!
15:49, это слишком мягкое наказание.
Елена, это слишком серьезное наказание.
Шесть месяцев колонии возможно её исправит.
Переименуйте заголовок - Эта Т*АРЬ не девочка
ну конечно... у нас прокуратура миллиардные хищения не видит, а тут возбудилась на несовершеннолетнюю девку в защиту котят
чайки клюют страну, но котят мы в обиду не дадим!
Ужас,слов нет.Изолировать эту мразь от общества и как можно дольше.
Я просто катаюсь от камментов, интересно как ваши дети реагируют на то, что вы называете девочку тварью и хотите ее посадить на кол, стерилизовать, пишите прочие ужасы. наверно почитают и пойдут дарить вискас бродячим котикам